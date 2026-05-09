何欣純母親節送大禮！ 拋凍卵、坐月子、創業補助全加碼

何欣純與林德宇、李天生、張芬郁等人到霧峰市場發送康乃馨，並宣佈「母親節6欣政見」。（記者蔡淑媛攝）

母親節前夕，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今（9）日前往霧峰市場發送康乃馨，並宣佈「母親節6欣政見」，包括補助坐月子每胎5萬元、凍卵加碼、創業補助60萬及加碼創業融資貸款利息200萬，從健康照顧、產後陪育、就業創業到女性擇才擔任政務官，做媽媽與女性朋友最堅定的神隊友。

何欣純今天在市議員林德宇、李天生、張芬郁等人，到霧峰市場發送康乃馨，向辛苦的媽媽及攤商鄉親獻上母親節祝福，沿途不少媽媽開心合影、加油打氣，現場氣氛溫馨熱絡。

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何欣純指出，將推動女性勞工健康檢查加碼補助，並將免費乳癌篩檢服務向下延伸至30至39歲女性，讓女性健康照顧更早開始、更全面預防；針對新手媽媽，也提出每胎5萬元產後坐月子補助，並加碼產後心理諮商費用補助最高1萬元，全力支持媽媽們的休養。

何欣純表示，提出30至40歲單身女性凍卵及保存費補助最高5萬元，協助女性在人生、家庭與職涯規劃上擁有更多選擇，不讓年齡壓力成為女性追求夢想與生活安排的限制。

在女性就業與創業方面，何欣純強調，台中要成為女性安心發展的城市，鼓勵女性新創，推動創業補助計畫每案最高60萬元，並加碼補助創業融資貸款利息，貸款額度最高200萬元，同時提供最長2年的租金補貼，降低女性創業初期負擔；也將鼓勵女性就業或再度投入就業市場，加碼補助職訓費用，提升職能與數位AI應用能力、接軌職場需求。

未來若執政，何欣純將朝市府女性局處首長任命不少於4分之1比例的方向規劃，使大台中有完善且多元的城市治理。

何欣純到霧峰市場發送康乃馨，受到歡迎。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與林德宇、李天生、張芬郁等人到霧峰市場發送康乃馨，受到歡迎。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與林德宇、李天生、張芬郁等人到霧峰市場發送康乃馨。（記者蔡淑媛攝）

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