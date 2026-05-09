連動「幻術大仙」！阿扁秀一手 騙笑網友：被75歲阿北耍了

阿扁讓幻術大仙無言。（取自陳水扁Threads）

前總統陳水扁近日頻繁在Threads上與年輕網友互動，今日他分享一段與新生代魔術師網紅「幻術大仙」鄒秉勳同框活動的影片，還秀了一手無厘頭的魔術，讓「大仙」當場傻眼，也整到看影片的網友，讓網友笑稱：「被75歲阿北耍了。」

阿扁今日在Threads分享與大仙互動的影片，自稱是「阿扁巴巴大仙」的陳水扁，在貼文還搞笑地寫：「仙拼仙，真假仙，巴巴大仙騙不了幻術大仙。」只見陳水扁上台與大仙互動時，「以彼之道還施彼身」，拿出對方常用的「白爛」騙術，成功讓大仙當場傻眼，露出又是好氣、又是好笑的無奈表情。大仙被整後還說：「平常只有我可以用這招騙別人，你居然......。」還表示，自己是第一次被這招騙。

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貼文PO出後引發網友熱烈回應。網友紛紛留言表示：「我居然被75歲的阿北耍了」、「我也是，我看得超認真的」、「超好笑，人無言到一定程度是會笑的」、「這是話術大仙吧」、「阿扁超會做效果！超好笑」。

還有網友表示：「阿扁到底為什麼這麼跟得上潮流」、「現在當扁迷還來的及嗎」、「政治就是高明的騙術」、「阿扁專職做YouTube 應該訂閱會很高」。

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