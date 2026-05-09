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    首頁 > 政治

    三班護病比入法 何欣純：不分顏色目標一致 盼務實可行

    2026/05/09 13:26 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純表示，雖然通過的是在野黨的版本，但不分顏色，大家同意護病比入法，是一致的目標，希望能夠務實可行。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純表示，雖然通過的是在野黨的版本，但不分顏色，大家同意護病比入法，是一致的目標，希望能夠務實可行。（記者蔡淑媛攝）

    立法院院昨（8）日三讀通過「醫療法部分條文修正案」，「三班護病比」正式入法，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，雖然通過的是在野黨的版本，她強調，不分顏色，其實大家同意護病比入法，是一致的目標，希望能夠務實可行。

    立法院昨天三讀通過「醫療法修正草案」，除三班護病比入法、違反的醫療機構可按次計罰外，屆滿1年未改善者，最重處1個月以上、1年以下停業處分，將於2028年5月1日正式實施。

    「醫療法」修正案將「三班護病比」入法，且最終通過的是國民黨版本，護病比沒有明確的規範，而是「由主管機關訂定」，也刪除原本的諮詢委員會設計；民進黨版本將一般病床三班護病比原則入法，但具體標準與細節，則交由中央主管機關成立的諮詢委員會討論與定期檢討，其中委員會護理人員代表、醫療專家業、學者專家比例各占1/3。

    何欣純今在霧峰市場發送康乃馨受訪前受訪表示，執政黨跟在野黨的版本之所以不同，是認為人力及法規制度面可以真正落實，確實推動，護病比入法是大家一致的目標，並且務實可行，周全保障病患的權益，也希望跟醫護團體做更多更多的溝通，因此昨天通過版本讓護理師公會可能不是很滿意。

    何欣純強調，在執行面會依總統賴清德宣示，以及衛福部現在要做的，護病比入法目標不變，全力支援護病比入法的執行。

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