為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    4月消費者物價指數增1.74％ 藍委許宇甄稱假象批賴、卓

    2026/05/09 13:30 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

    國民黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

    針對行政院主計總處公布4月的消費者物價指數（CPI），年增率為1.74％。國民黨立委許宇甄批評，這是一個被芭樂與香蕉遮住的假象，政府利用水果基期過高的短暫跌勢，試圖掩蓋外食費、能源費及房租全面暴漲的現實，這種報喜不報憂的數據呈現，完全無視基層民眾的痛苦，請問總統賴清德、行政院長卓榮泰要把台灣害多慘？

    許宇甄指出，在368個查價項目中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲248項、78.8％，這意味著民眾日常生活中，將近8成的消費項目都在漲價。高麗菜大漲21.49％、豬肉漲3.66％、便當漲3.22％，這對每天必須開伙、吃外食的基層家庭來說，是實質購買力的重創，政府卻還想用1.74％這種低於警戒線的數字來粉飾太平。

    許宇甄表示，賴清德、卓榮泰口口聲聲要穩定能源價格，但數據顯示95無鉛汽油漲13.82％、桶裝瓦斯漲10.61％，甚至連家庭電費也漲5.78％。能源是萬物齊漲的火車頭，當汽油與瓦斯出現雙位數的漲幅時，隨之而來的就是交通運輸費與各項服務費的連鎖反應，政府的物價穩定小組根本是在放假。

    許宇甄認為，居住成本的節節攀升更是年輕人的噩夢。房租漲幅持續維持在1.86％的高點，加上管理費4.55％與醫療費用1.42％的調升，基本生存的權利正被通膨一點一滴蠶食。政府一方面宣稱經濟成長創新高，一方面卻讓民眾面臨看病變貴、房租變貴、連回家的車票都變貴的困境，這是不折不扣的治理失靈。

    許宇甄呼籲，卓榮泰應誠實面對結構性通膨的警訊，停止以特定跌價品項來稀釋平均數據的統計遊戲。她要求行政院針對能源價格與外食成本要有立即的解決方案，不能讓漂亮的數據成為執政者傲慢的遮羞布，更不能讓台灣民眾在K型經濟的洪流中被犧牲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播