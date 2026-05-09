喊退黨就算數！民眾黨註銷黨員身分訊息曝 SOP受質疑

朱蕙蓉貼出一張登入民眾黨官網後跳出的系統訊息截圖，只見上方寫明她已被註銷黨員身分，註銷原因還寫，「自願退黨者，自聲明日起兩年內不得再申請入黨」。（取自朱蕙蓉臉書）

公共電視前董事徐瑞希打官司請求確認民眾黨員資格存在勝訴，引發外界關注。民眾黨創黨前黨員「大媽老司機」朱蕙蓉，日前批退黨程序不完善，更舉自己過世先生還收到催繳黨費簡訊為例。昨日朱蕙蓉再度發文，貼出登入民眾黨官網後跳出的系統訊息截圖，寫明她已被註銷黨員身分，註銷原因還寫，「自願退黨者，自聲明日起兩年內不得再申請入黨」。朱蕙蓉也嘆道，一個整天喊「科學、理性、務實」掛嘴邊的黨，連正確的法律落實程序都沒有。

網紅「四叉貓」今日在臉書貼出一張朱蕙蓉在社群留言抱怨民眾黨退黨程序的留言截圖。朱蕙蓉表示，自己當時在臉書喊退黨，自己不願再打電話進民眾黨要退黨表格，但官網現在不給進入，黨部也不會寄來表格要求填單，就直接註銷她黨籍。

請繼續往下閱讀...

四叉貓也驚訝表示，原來民眾黨黨員只要在臉書喊退黨，黨部就會自動幫忙退出，什麼文件程序都不用跑。「原來徐瑞希不是第一個，也不會是最後一個，真是一個沒有紀律沒有ＳＯＰ的政黨。」

其實，朱蕙蓉昨日就在臉書發文，貼出該張登入民眾黨官網後跳出的系統訊息截圖，只見上面寫，因以下原因，您的黨員身分已被註銷。「註銷原因：黨員自願退黨者，自聲明日起兩年內不得再申請入黨。」訊息也「貼心」註明，她下次可申請入黨時間為2027年11月30日。

朱蕙蓉在文中表示，現實並不是「大聲」就贏，更不是「發文」就準。她當天跟一位也在臉書聲明退黨的朋友通話，聊到徐瑞希被法院認證「臉書退黨不算數」的新聞，兩人苦笑稱，搞不好兩年後，只要往官網按個繳費，就又「自動還魂」成了黨員，依然好漢一條。

她表示，不可思議的是，一個成天把「科學、理性、務實」掛在嘴邊的黨，官網上她要繳費、成為黨員的欄位清楚可見，卻翻遍了也找不到一處可下載「退黨聲明表格」。她質疑，明明已經有了徐瑞希事件的前車之鑑，為什麼這個黨至今沒人面對問題？連個正確的法律落實程序都給不出來。

朱蕙蓉也質疑：「難不成在你們眼裡，政黨只是一種數鈔機的功能而已？」她表示，每年1.5億的補助款，始終看不到公開透明的財務報表，卻只做表面功夫、說冠冕堂皇的話術、凡事因人設事，卻連最基本的行政修為都沒。「這不叫新政治，這叫新騙局。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法