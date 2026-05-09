批軍購條例如菜市場喊價 馬文君：若可做主 我支持的是0

國民黨立委馬文君。（記者陳逸寬攝）

國防特別條例延宕162天後，三讀通過藍白共提7800億元版本，但國民黨立委馬文君坦言，她既不支持8000億元的規模，也不支持3800億元+N的設計，因為整個國家大半年來把百姓納稅錢當成在菜市場喊價，如果她可以全權做主，她支持的是0，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。

「我們不是不買，不是不能買，但要買就應該回到年度預算來編列送審，而不是因循苟且，大開方便之門」。馬文君指出，在2009年當選立委，2011年就進入外交暨國防委員會問政，曾經是執政黨團成員，但更長時間是在野黨團的角色，經歷三位總統五個任期，無數位部長來去，建軍方向也改過幾次，但如今，不但編出了史上最高的年度國防預算，竟然還編出了史上最高的特別預算。

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馬文君表示，如今已不再討論台海防衛作戰究竟應採取何種戰略與戰術？要執行設定的戰略戰術，到底需要什麼武器？在成本與效益的考量下，什麼是國軍的最佳選擇？在客觀籌購的困難下，什麼是國軍的可能選項？在興利防弊的原則下，該怎麼符合法規，完備程序？

馬文君說，整個國家大半年來討論的只是預算規模，把老百姓的納稅錢，幾千億元、幾兆元，當成在菜市場喊價，但條例畢竟是過了，比起民進黨浮編的1.25兆元，相對限縮在政府採購，預算也下修。做為黨團成員，絕對團結於黨團決議，接下來戰場將在年度預算審查及未來特別預算攻防，她一定會盡力把關嚴審，不辜負老百姓的血汗與自身初衷。

她指出，特別預算核心在於急迫性，但去年10月通過的「韌性特別預算」，卻被發現挪用於兩間高達6000萬元的兵棋會議室、5萬元長官座椅、以及120元瓶裝水，甚至還採購投影機、LED螢幕、視聽設備，並出現基層單位搭建車棚、泳池整修等非緊急常態性支出，這不僅是預算編列的失能，更是踐踏國家財政紀律。她認為，「韌性特別預算」已顯任性，更大規模的國防特別預算，水只會更深。

馬文君也質疑，近期多家國軍採購得標廠商背景令人存疑，包括室內裝修公司得標炸藥、鞋廠得標步槍底火、菸酒批發商竟能供應手槍彈與重機槍彈、茶葉公司承包資安標案等現象，然而各種一般民眾都看不下去的荒謬現象，卻被國防部長顧立雄以「能履約就好」塘塞，不禁讓人質疑，現在的國防部，招標標準究竟為何？朝中有人好辦事？有門路就有財路，有關係就沒關係？

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