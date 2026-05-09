漢他死亡病例拖數月 詹凌瑀批蔣萬安大直典華老鼠亂入才動員

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北鼠患嚴重，遭外界譏諷「安鼠之亂」，北市環保局日前在公共空間投放大量老鼠藥後，又傳出民進黨籍市議員參選人劉品妡也接獲民眾反映，愛犬誤食散落的老鼠藥送醫搶救。對此，媒體人詹凌瑀批評，從今年1月首例漢他病毒死亡個案發生迄今，台北市政府在幹什麼？這不是1、2天的延誤，而是整整幾個月的麻木不仁。

詹凌瑀今日於臉書發文「蔣萬安的『慢半拍』政治」指出，蔣萬安市府直到大直典華婚宴會館爆出「米奇亂入」驚嚇賓客，淪為國際笑話後，蔣市長才終於「如夢初醒」，擺出正面對決的姿態。

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詹凌瑀表示，一名首都市長對攸關人命的漢他病毒竟如此消極，難道要等到老鼠爬上市長辦公桌才要處理？更令人心驚的是，市府初期應對手段竟是到處亂投藥，這這種做事草率、完全不顧生態平衡的作法，根本是在製造另一場生物危機，暴露出蔣市府團隊缺乏專業規劃與應變能力的治理縮影。

詹凌瑀表示，蔣萬安現在大動作帶著500人進行清消，看在市民眼裡，這並非展現魄力，而是「亡羊補牢」。如果年初出現死亡病例時就該具備警覺心，非要拖到婚宴會館出事才動起來，如此施政節奏，台北市民真的能安心嗎？

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