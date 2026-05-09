國防部示警海馬士首期款恐來不及 徐巧芯嗆：快送專報怎會來不及

國民黨立委徐巧芯表示，趕緊專案報告、送預算審查，怎麼會來不及？除非國防部不想做。（記者羅國嘉攝）

立法院國民黨團、民眾黨團昨日聯手表決三讀通過軍購預算，明定行政院須於一個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案。不過國防部說對美採購的海馬士多管火箭系統首期款將於5月31日到期，恐怕來不及。對此，國民黨立委徐巧芯表示，趕緊專案報告、送預算審查，怎麼會來不及？除非國防部不想做。

據悉，國防部長顧立雄8日當面向立法院長韓國瑜及朝野黨團示警，對美採購的海馬士多管火箭系統首期款將於5月31日到期，由於行政院本應針對特別預算進行專報，但立法院對特別條例及特別預算案的規範又要求一次專報，距離月底時間緊迫，恐趕不上給付期限；綠營則評估實際預算審議僅剩約兩週「與時間賽跑」。

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徐巧芯指出，趕緊專案報告、送預算審查，怎麼會來不及？除非國防部不想做。至於商購及委製案項應該回歸一般預算編列，沒有反對項目；另國民黨也會持續觀察行政院是否會送釋憲或者總統不副署，畢竟過去他們的行為模式經常說一套做一套。

對於民進黨立委蘇巧慧稱藍白濫砍4700億元無人機等軍購預算項目，是危害未來國軍安全。徐巧芯反批，蘇巧慧的說法完全錯誤，可以編入一般預算，沒人反對，是國防部硬要濫用特別條例，立委不行監督之責還意圖放水？連立委的監督都做不好，如何讓新北市民相信能夠拋棄黨派之見為新北市民服務？與李四川的高度差太多了。

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