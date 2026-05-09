高虹安訪稅務局歌舞迎接惹議 衛生所又爆預算不足不敢開冷氣

新竹市公務單位唱歌跳舞迎高虹安，基層人員卻因預算不足熱天不敢開冷氣。圖為北區區公所。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安前天到稅務局發康乃馨，稅務局人員為迎合高虹安，穿紫衣唱歌跳舞給高虹安看引發眾怒及議論，東區市議員參選人曾翰揚說，近期也接獲陳情，有衛生所人員稱因衛生所預算不足，因此冷氣不太敢開，上班常忙到汗流浹背，就連民眾來打疫苗都嫌衛生所太熱太悶，他說，市府公務單位與其花時間安排表演與歡迎橋段，不如把心力放在改善基層公務員的工作環境。

新竹市衛生局表示，這幾年已逐年編列經費，更新空調系統，解決衛生所空調設備老舊問題。竹市三區衛生所每年都編列足夠預算支應相關水電費用，冷氣該用則用，不會因為電費問題管制冷氣。

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曾翰揚說，近期有衛生所人員反映，因電費預算不足，冷氣不太敢開，上班常忙到汗流浹背。有民眾到衛生所洽公打疫苗時，也忍不住問衛生所裡面怎麼這麼熱？到底怎麼工作的？他認為這些基層的聲音，市府真的應該聽見。基層需要的，不只是母親節的康乃馨，而是合理的工作環境、充足的資源，以及被尊重的感受。

有網友留言，第一線公務人員每天面對大量民眾、業務繁重，竟因預算壓力，連冷氣都不敢開，忙到汗流浹背，這真的不是正常現象。與其花心力做表演、安排歡迎橋段，不如把最基本的工作環境照顧好，讓基層公務員有好的工作環境品質。

新竹市公務單位唱歌跳舞迎高虹安，基層人員卻因預算不足熱天不敢開冷氣。圖為東區區公所所在地。（記者洪美秀攝）

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