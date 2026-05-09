為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純批藍白軍購砍掉傳產機會 點名盧秀燕、江啟臣「沒替台中說話」

    2026/05/09 12:31 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純痛批藍白在強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，將國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血！（記者蔡淑媛攝）

    何欣純痛批藍白在強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，將國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血！（記者蔡淑媛攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團昨日聯手在立法院表決三讀通過軍購預算，匡列上限7800億元，相較行政院1.25兆元版本，大砍4700億元，對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，藍白在強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，「4700億原本要用於國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血！」

    何欣純今天進一步批評台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣在三讀通過後態度非常消極，幾乎未表示意見，也沒有替台中說話，江副院長更在昨天下午連進場表態都不願意，未替台中投下一票都，令人非常心痛。

    何欣純霧峰市場發送康乃馨受訪表示，行院院提出軍購預算1.25兆版本是完整的法案，除了對美軍購，也包括國內採購、研發自主，造福在地中小微型傳統產業，現在通過7800億版本把國防產業在地化、自主化的所有內容都砍掉。

    「7800億版通過更是傷害台中！」何欣純強調，台中有良好的傳統產業基礎工業，智慧製造也是聞名世界，現在完整的供應鏈面對世界局勢不穩定更往日更加辛苦，如果能夠運用這4700億的經濟效能投注到台中，產業能轉型升級翻身，進入高階的軍工產業鏈，對台中產業是一個機會，「現在全都砍掉了！」

    何欣純氣憤指，此案攸關台中的中小微型企業裡的勞工，關係台中市民的經濟生計、薪資福利，最後通過軍購案7800億，讓台中人失望，對台中來說更是大失血。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播