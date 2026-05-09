何欣純批藍白軍購砍掉傳產機會 點名盧秀燕、江啟臣「沒替台中說話」

何欣純痛批藍白在強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，將國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血！（記者蔡淑媛攝）

立法院國民黨團、民眾黨團昨日聯手在立法院表決三讀通過軍購預算，匡列上限7800億元，相較行政院1.25兆元版本，大砍4700億元，對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，藍白在強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，「4700億原本要用於國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血！」

何欣純今天進一步批評台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣在三讀通過後態度非常消極，幾乎未表示意見，也沒有替台中說話，江副院長更在昨天下午連進場表態都不願意，未替台中投下一票都，令人非常心痛。

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何欣純霧峰市場發送康乃馨受訪表示，行院院提出軍購預算1.25兆版本是完整的法案，除了對美軍購，也包括國內採購、研發自主，造福在地中小微型傳統產業，現在通過7800億版本把國防產業在地化、自主化的所有內容都砍掉。

「7800億版通過更是傷害台中！」何欣純強調，台中有良好的傳統產業基礎工業，智慧製造也是聞名世界，現在完整的供應鏈面對世界局勢不穩定更往日更加辛苦，如果能夠運用這4700億的經濟效能投注到台中，產業能轉型升級翻身，進入高階的軍工產業鏈，對台中產業是一個機會，「現在全都砍掉了！」

何欣純氣憤指，此案攸關台中的中小微型企業裡的勞工，關係台中市民的經濟生計、薪資福利，最後通過軍購案7800億，讓台中人失望，對台中來說更是大失血。

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