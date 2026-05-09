母親節飄選戰味 國民黨澎湖縣長參選人陳振中北辰市場發康乃馨

國民黨澎湖縣長參選人陳振中，母親節前夕前往北辰市場致贈康乃馨。（國民黨澎湖縣黨部提供）

母親節前夕送暖！馬公北辰市場為澎湖歷年選舉兵家必爭之地，國民黨徵召縣長參選人陳振中前往北辰市場，舉辦康乃馨發送活動，提前向市場攤商及採買民眾祝賀母親節快樂，現場發送500朵康乃馨，希望將溫暖與感恩的心意傳遞給每位媽媽，象徵年底選戰提前開打。

此次活動除由陳振中上陣向民眾問候外，也特別邀請國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、議長陳毓仁父子共同參與，並有陳振中高中同學10餘人熱情陪同，一同投入這場充滿溫馨與人情味的母親節活動。眾人於清晨進入市場發送康乃馨，透過實際行動向辛勞的母親們表達最誠摯的祝福。

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陳振中表示，母親是家庭最重要的力量，無論是在家庭照顧、工作付出，甚至市場攤商每天清晨辛勤忙碌，都令人感佩。尤其北辰市場是澎湖重要的傳統市場，許多攤商媽媽長年為家庭打拚，非常辛苦，因此特別選擇在母親節前夕前往市場，希望透過一朵朵康乃馨，讓大家感受到社會的溫暖與關懷。同時感謝一路以來支持與陪伴的同學好友共同參與活動，大家秉持服務地方、關心鄉親的心情，一起向民眾傳遞正向與溫暖，也希望藉由母親節活動，喚起社會對母愛與家庭價值的重視。

主委陳雙全表示，母親對家庭與社會的奉獻無可取代，希望透過此次活動，讓更多民眾感受到節日氛圍與溫馨情感，也祝福天下所有母親身體健康、平安幸福、母親節快樂。

陳振中將康乃馨送給攤商及民眾，象徵年底縣長選戰提前開打。（國民黨澎湖縣黨部提供）

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