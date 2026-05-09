國務院稱延後防衛經費是對中共讓步 徐巧芯：會嚴格把關絕不拖延

國民黨立委徐巧芯表示，忽略了國務院提到「對於特別預算通過一事感到鼓舞」，也沒有理解美方在政治上對本案通過的支持。藍營立場一貫且清楚，將嚴格把關，絕不拖延，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫。（記者羅國嘉攝）

國防特別條例延宕162天後三讀通過，雖然美國國務院對於國防特別預算通過表達支持，但也強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是對中共讓步。對此，國民黨立委徐巧芯表示，這些說法忽略了國務院提到「對於特別預算通過一事感到鼓舞」，也沒有理解美方在政治上對本案通過的支持。藍營立場一貫且清楚，將嚴格把關，絕不拖延，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫。

行政院去年11月提出為期8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，但遭到藍白多次封殺，在朝野激烈攻防之後，藍白大幅刪減國防特別預算，8日在立法院表決三讀通過的軍購預算，上限匡列7800億元，包含第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，與政院版1.25兆元相比，藍白版本大砍4700億元。

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不過，美國國務院對於國防特別預算在歷經無益處的拖延後通過，美方感到備受鼓舞（encouraged），但仍提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」；而參議院外委會民主黨首席議員夏亨、共和黨籍參議員匡希恆也聯合聲明表示歡迎，強調這筆預算將強化台灣對中國挑釁的嚇阻能力，在「印太地區和平穩定的關鍵時刻，釋出了強大的決心訊號」。

徐巧芯指出，encouraged一詞，是明確的正面用語，加上美國行政部門與參議院民主、共和兩黨也表達「歡迎」，意義十分清楚，立法院通過的版本，獲得美方跨黨派一致肯定。

至於美方提及後續預算審議期程的提醒，徐巧芯強調，國民黨立場一貫且清楚，將嚴格把關，但絕不拖延。藍營堅持合理採購、理性監督，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫；同時也會以負責任態度，依程序推進後續審議。

徐巧芯說，國民黨能同時在華府與北京建立順暢、互信的溝通管道，讓台灣在強化自我防衛的同時，也保有對話與緩和緊張的空間。這才是追求和平、維持台海與區域穩定最務實的路線。

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