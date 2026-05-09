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    首頁 > 政治

    傅崐萁為軍購促成「鄭韓會」 趙少康透露：傅也有來跟我溝通

    2026/05/09 11:52 記者劉宛琳／台北報導
    前中廣董事長趙少康。（資料照）

    前中廣董事長趙少康。（資料照）

    立法院昨天三讀通過7800億國防特別條例，國民黨團總召傅崐萁從中穿梭，促成黨內「眾太陽」會面，並整合3800億+N和8000億的意見，最後藍白共識提出7800億版本。前中廣董事長趙少康透露，「傅崐萁也有來有跟我溝通啦！」也有透過其他人來表達看法，但細節不能透露。

    趙少康表示，傅崐萁是黨團總召，當然很重要，有不同的意見，能夠把它協調起來是非常重要的，傅有透過人來跟他表達一些看法，細節就不用講了，這是他們兩個人之間的事情。趙說，其實他跟黃國昌也有聯絡，跟傅崐萁也有聯絡，大家都是朋友，意見哪有不能交換的呢？都有做充分的交換，但是細節不能講。

    趙少康說，反正傅崐萁作為總召，跟不同意見溝通也是傅崐萁的職責。當然就是說民眾黨的主張也很重要，國民黨也必須要跟民眾黨協商，如果國民黨堅持3800億，民眾黨8000億或7800億，民進黨發現表決1.25兆會輸，會不會趁機趕快去支持民眾黨，讓民眾黨贏呢？那國民黨就慘了。

    此外，趙少康也說，國民黨現在已經是在野黨了，團結都來不及，還搞裡面各種不同的意見，排斥這個打擊那個。拜託，黨中央的人力、物力已經不是很足了，現在的經費都是靠區域立委的一票一票的補助款來的，還有新北市長侯友宜和他2024年參選正副總統時，將近兩億的補助款一毛都沒留，全部捐給國民黨，國民黨才有經費。

    趙少康說，這些經費好好去運用，不要用來打擊他、打擊自己人，黨中央這麼多的錢拿去這個動員名嘴、網紅、發動機器人假帳戶來圍剿他，何必呢？他是不懂，因為他也沒有惡意。而且他提的軍購建議不是被採納了嗎？最後的結果不就是這樣子嗎？那打擊他幹嘛呢，這些錢好好去運用，不要用來打擊自己人，這點他很失望。

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