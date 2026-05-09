烏不對稱戰力讓俄踢鐵板！葉耀元：藍白砍軍購 美兩黨看在眼裡

國民黨主席鄭麗文表示，藍白兩黨負責任地守住「只限對美軍購」的原則與底線，拒絕民進黨提出的1.25兆元「空白支票」。（資料照）

立法院國民黨團、民眾黨團昨（8日）聯手表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元痛批，「美國的民主黨跟共和黨，都很清楚藍、白在野勢力一直在從中作梗」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，烏俄戰爭砲火未歇，無人機與反飛彈系統的實戰表現，再次證明不對稱戰力在現代戰爭的關鍵地位。俄羅斯國防預算在開戰初期高達烏克蘭的13倍，如今仍維持約3倍水準，卻始終無法徹底攻下烏國，正因不對稱作戰發揮效用。他直言，藍白陣營將國防預算縮減至7800億元，絕非勝利，只是閹割台灣防衛能力的結果。

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葉耀元批評，藍白以為僅通過美方現有報價單的軍購案，就能營造「挺國防」的假象，簡直是自欺欺人。他引述美國在台協會（AIT）處長谷立言多次重申的立場，強調美方支持的是行政院提出的1.25兆元版本，因該預算經台美雙方政府評估，是目前嚇阻解放軍、發展關鍵武力最精準的規劃。他怒嗆藍白，「好意思說自己支持國防？你敢說美國人還不敢聽！」

針對區域局勢，葉耀元分析，美國民主、共和兩黨對台灣在野黨從中作梗、破壞第一島鏈安全的行為看得十分透徹，認為此舉意圖在美中競爭局面下將台灣推向中方。

葉耀元感嘆，面對唯一具備侵略意圖的中共政權，台灣內部竟有人打著反綠、不在意台灣的未來、大中國認同等鬼話，企圖把台灣的未來葬送給中共，「台灣人自己不能醒過來，美國也救不了我們！」

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