為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍購僅過7800億 汪浩籲政院追加1500億補國防缺口

    2026/05/09 12:27 即時新聞／綜合報導
    作家汪浩。（資料照）

    作家汪浩。（資料照）

    《國防特別條例》藍白陣營在歷經多次協商與版本分歧後，昨（8日）最終拍板共推7800億元版本。對此，作家汪浩表示，行政院應立即提1500億追加預算！以年度預算補位，確保國家安全不因藍白政黨杯葛而出現致命缺口！

    汪浩在臉書PO文表示，立法院雖通過7800億元軍購特別條例，讓海馬士火箭等關鍵對美採購得以推進，但行政院版原訂1.25兆元的規模遭藍白聯手砍除4700億元，這筆消失的預算涵蓋了無人機國產、指管決策輔助系統及台美共同研發等核心項目，完全排除商購與委製案，已嚴重損害建軍規劃的完整性。對此，美國國務院直言，進一步延後已規劃的防衛經費，無異於「對中國共產黨的讓步」。

    汪浩指出，面對國防韌性的缺口，行政院不應坐以待斃，應趁2026年總預算尚未通過之際，立即提出修改版或追加預算。將被砍掉的4700億元分四年加入總預算處理，首年追加1200億元至2026年度總預算中，另加300億給國軍全面提高薪資。

    汪浩續指，此舉具備「一石三鳥」之效：首先，展現政府挺國防的決心，補足戰術網路與自主產線的斷點；其次，在年底九合一選舉投票前持續對藍白施壓，逼其面對「阻礙國防自主」的政治壓力；最後，給予國內軍工產業明確指引，帶動產業鏈盡快佈局。

    汪浩直言，台灣目前出口暢旺，超收稅額與超過3兆元的舉債空間，足以支撐國防投資，完全無需擔心收支平衡。當美方已示警延宕預算等於向共產黨低頭時，行政院必須在國防預算上立即反擊，以年度預算補位，確保國家安全不因藍白政黨杯葛而出現致命缺口！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播