軍購僅過7800億 汪浩籲政院追加1500億補國防缺口

作家汪浩。（資料照）

《國防特別條例》藍白陣營在歷經多次協商與版本分歧後，昨（8日）最終拍板共推7800億元版本。對此，作家汪浩表示，行政院應立即提1500億追加預算！以年度預算補位，確保國家安全不因藍白政黨杯葛而出現致命缺口！

汪浩在臉書PO文表示，立法院雖通過7800億元軍購特別條例，讓海馬士火箭等關鍵對美採購得以推進，但行政院版原訂1.25兆元的規模遭藍白聯手砍除4700億元，這筆消失的預算涵蓋了無人機國產、指管決策輔助系統及台美共同研發等核心項目，完全排除商購與委製案，已嚴重損害建軍規劃的完整性。對此，美國國務院直言，進一步延後已規劃的防衛經費，無異於「對中國共產黨的讓步」。

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汪浩指出，面對國防韌性的缺口，行政院不應坐以待斃，應趁2026年總預算尚未通過之際，立即提出修改版或追加預算。將被砍掉的4700億元分四年加入總預算處理，首年追加1200億元至2026年度總預算中，另加300億給國軍全面提高薪資。

汪浩續指，此舉具備「一石三鳥」之效：首先，展現政府挺國防的決心，補足戰術網路與自主產線的斷點；其次，在年底九合一選舉投票前持續對藍白施壓，逼其面對「阻礙國防自主」的政治壓力；最後，給予國內軍工產業明確指引，帶動產業鏈盡快佈局。

汪浩直言，台灣目前出口暢旺，超收稅額與超過3兆元的舉債空間，足以支撐國防投資，完全無需擔心收支平衡。當美方已示警延宕預算等於向共產黨低頭時，行政院必須在國防預算上立即反擊，以年度預算補位，確保國家安全不因藍白政黨杯葛而出現致命缺口！

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