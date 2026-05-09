為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白聯手通過7800億軍購 盧秀燕籲注意「這些事」

    2026/05/09 11:22 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕談軍購案。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕談軍購案。（記者張軒哲攝）

    《國防特別條例》藍白陣營在歷經多次協商與版本分歧後，昨（8日）最終拍板共推7800億元軍購版本，並三讀通過。對此，台中市長盧秀燕今日表示，她予以尊重。

    盧秀燕今日至梧棲浩天宮參拜大庄媽祖，歡祝媽祖壽誕，她受訪表示，首先，有關於立法院三讀所展現的民意，最尊重民意，但是同時呼籲，國家要注意兼顧財政，同時也要注意民生跟經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播