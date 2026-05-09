藍白聯手通過7800億軍購 盧秀燕籲注意「這些事」

《國防特別條例》藍白陣營在歷經多次協商與版本分歧後，昨（8日）最終拍板共推7800億元軍購版本，並三讀通過。對此，台中市長盧秀燕今日表示，她予以尊重。盧秀燕今日至梧棲浩天宮參拜大庄媽祖，歡祝媽祖壽誕，她受訪表示，首先，有關於立法院三讀所展現的民意，最尊重民意，但是同時呼籲，國家要注意兼顧財政，同時也要注意民生跟經濟。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)