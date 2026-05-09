為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃子佼持兒少性影像免入獄！范雲憂：若他想開幼兒園也可以

    2026/05/09 10:53 記者陳政宇／台北報導
    藝人黃子佼。（資料照）

    藝人黃子佼。（資料照）

    藝人黃子佼因持有2341部兒童少年性影像，觸犯兒少性剝削、違反個資法等罪，最高法院駁回檢辯上訴定讞，黃確定緩刑4年。對此，民進黨立委范雲今（9日）示警，若黃子佼未來想開一間幼兒園也可以，她正研議「兒少工作證」推動細節，確實防堵惡狼再接近孩子。

    黃子佼逃過牢獄之災，范雲今透過臉書表示，「如果他接下來想開一間幼兒園，可以嗎？我要非常遺憾的告訴大家，如果他想，他可以！」

    范雲說明，雖然2023年修正後施行的「幼兒教育及照顧法」，已有檢核幼兒園負責人或教保服務人員的消極資格，但因為黃子佼是用個資法被判刑的，而「幼照法」相關消極資格跟兒少性影像相關的，只有兒少性剝削條例會被擋住。

    范雲提到，可能有人說，兒少性剝削條例已經修法了，以後就會用兒少性剝削判刑了。但他被判的是緩刑，緩刑期滿之後，在法律上就是沒犯過罪、沒前科的人，「地方教育局處在檢核消極資格，還撈不撈得到他？」

    據此，范雲表示，經她辦公室這兩天詢問教育部國教署，但署裡尚不能確認，正在詢問資料介接是只接到前科紀錄、還是所有前案紀錄？從前幾天警察潛入同事家偷拍性影像和持有兒少性影像被判緩刑、到昨天得知黃子佼也被判緩刑，台灣的社會到底怎麼保護孩子免於性暴力前案犯（被判緩刑期滿以後不會有前科、所以不能叫前科犯）的傷害？真正還做的太少了。

    范雲坦言，雖然可以修「幼照法」、把「個資法」加入消極資料，但還有「教師法」、「補教法」和「兒托法」等，甚至不適任教練還沒有母法法源可以檢核。接下來，辦公室會詳細研究兒少工作證的具體推動細節，確實防堵這些惡狼再接近孩子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播