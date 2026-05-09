黃子佼持兒少性影像免入獄！范雲憂：若他想開幼兒園也可以

藝人黃子佼。（資料照）

藝人黃子佼因持有2341部兒童少年性影像，觸犯兒少性剝削、違反個資法等罪，最高法院駁回檢辯上訴定讞，黃確定緩刑4年。對此，民進黨立委范雲今（9日）示警，若黃子佼未來想開一間幼兒園也可以，她正研議「兒少工作證」推動細節，確實防堵惡狼再接近孩子。

黃子佼逃過牢獄之災，范雲今透過臉書表示，「如果他接下來想開一間幼兒園，可以嗎？我要非常遺憾的告訴大家，如果他想，他可以！」

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范雲說明，雖然2023年修正後施行的「幼兒教育及照顧法」，已有檢核幼兒園負責人或教保服務人員的消極資格，但因為黃子佼是用個資法被判刑的，而「幼照法」相關消極資格跟兒少性影像相關的，只有兒少性剝削條例會被擋住。

范雲提到，可能有人說，兒少性剝削條例已經修法了，以後就會用兒少性剝削判刑了。但他被判的是緩刑，緩刑期滿之後，在法律上就是沒犯過罪、沒前科的人，「地方教育局處在檢核消極資格，還撈不撈得到他？」

據此，范雲表示，經她辦公室這兩天詢問教育部國教署，但署裡尚不能確認，正在詢問資料介接是只接到前科紀錄、還是所有前案紀錄？從前幾天警察潛入同事家偷拍性影像和持有兒少性影像被判緩刑、到昨天得知黃子佼也被判緩刑，台灣的社會到底怎麼保護孩子免於性暴力前案犯（被判緩刑期滿以後不會有前科、所以不能叫前科犯）的傷害？真正還做的太少了。

范雲坦言，雖然可以修「幼照法」、把「個資法」加入消極資料，但還有「教師法」、「補教法」和「兒托法」等，甚至不適任教練還沒有母法法源可以檢核。接下來，辦公室會詳細研究兒少工作證的具體推動細節，確實防堵這些惡狼再接近孩子。

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