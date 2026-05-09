「高雄捍衛隊」批柯志恩「三惡化」推手 擋完前瞻擋國防

「高雄捍衛隊」張耀中（右一）、張以理（右二）、鄭孟洳（左二）、林浤澤（左一）。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨（8）日審查軍購條例時，表態力挺藍白縮減版預算，並影射國防預算藏有「茶葉行、鞋廠」等廠商牟利。對此，民進黨「高雄捍衛隊」張耀中、張以理、鄭孟洳、林浤澤今（9）日痛批，柯志恩用極端個案抹黑對美軍購，不僅是弱化台灣國防，更是帶頭醜化盟友、退化高雄產業鏈的「三惡化」推手。

柯志恩昨天說明，「7800億的最終版本，是在國家安全與財政責任之間，經過反覆權衡與嚴格審查後所做出的決定」，但三讀通過不是結束，而是嚴格監督的開始，她「對得起中華民國，也對得起深深牽掛的高雄！」

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對此，「高雄捍衛隊」張耀中指出，柯志恩2017年首度擔任立委，就跟著國民黨杯葛前瞻基礎建設，她當年擋下的前瞻預算，正包含捷運黃線、岡山路竹延伸線等高雄重大建設。如今故技重施，從擋前瞻變成砍軍購，這次又跟著藍白擋下4700億元國防預算，比上次前瞻還多擋200億元。

張耀中說，柯志恩擋下的是多項商購案、國內委製案、台美合作研發採購案，以及「AI輔助及C5ISR系統」等與國防自主相關項目，正是高雄造船、金屬加工、電控、系統整合、資通訊與半導體產業可以切入國防供應鏈的關鍵。她若真的在乎高雄，就不該把高雄的產業機會一起砍掉。

張以理則認為，柯志恩無憑無據影射「這件」特別預算「藏了等著賺國防財」的廠商，等同於將「對美軍購」形容成「美國讓特定廠商發材」；她過去曾拿「女人看到跳樓大拍賣」這種性別刻板印象醜化軍購，代表她「骨子裡就是嫌棄軍購、阻礙台灣自我防衛」的立場。

林浤澤表示，柯志恩自詡「對得起中華民國和高雄」，但面對中共文攻武嚇，柯志恩還要刪國防預算，「恐怕連蔣介石都要從慈湖跳起來！」

鄭孟洳強調，7800億元只是軍購條例授權上限，不代表所有預算已經到位，更不代表藍白未來不會在特別預算審查中繼續刪減。柯志恩所謂「嚴格監督的開始」，很可能就是預埋下一階段繼續杯葛預算的伏筆。從國民黨主席鄭麗文一開始主張「3800億加N」，到如今藍白提出7800億版本，看似讓步，實際上可能只是把「3800+N」換成「7800-N」；條例階段看似放行，預算階段再一刀一刀砍。

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