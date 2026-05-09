三班護病比「立委眼淚」引關注 聲量看政治：護理勞權不是政治提款機

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。（資料照）

立法院8日三讀通過《醫療法》第12條修正案，將「三班護病比」入法，且最終通過的是國民黨版本。對此，粉專「聲量看政治」表示，三班護病比真正的主角，從來都不是藍白哪一黨，也不是哪個立委的眼淚，那些在病房裡撐過夜班、面對病人、承受壓力、被制度長期虧欠的護理師才是真正的主角，聲量會過去，但護理師的班表不會自己變好，除了立法，更需要真正落實的配套，這才是三班護病比不能被政治劇場吞掉的原因。

臉書粉專「聲量看政治」PO文表示，從一般影片數量來看，泛藍陣營在5月8日約有45支相關影片，遠高於泛白約18支以及泛綠約13支。泛藍明顯採取「大量鋪陳」策略，持續把護理師過勞、抗議與表決畫面，包裝成政治攻防內容；相較之下，泛綠則偏向聚焦政策與護理制度本身，較少投入大量影音戰場。

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粉專指出，觀看數部分，泛藍影片在5月8日累積約12.5萬人次，泛白則約6.4萬人次，泛綠約6000人次。雖然泛綠整體聲量較低，但不代表其立場缺乏支持，而是議題主導權已逐漸被藍白轉向「誰搶功、誰痛哭、誰在議場衝突」等政治戲劇化內容。

粉專續指，分析發現，民眾黨雖然影片數不多，但單支影片平均觀看數長期偏高。尤其護理背景立委含淚投票、守夜或護理師下跪等高情緒畫面，容易快速吸引支持者共鳴，也讓白營在短時間內取得高度關注。不過，也有聲音質疑，護理勞權不該淪為政治情緒操作工具，真正核心仍應回到如何改善護理師過勞、夜班壓力與醫療人力配置。

粉專分析，直播聲量更顯示議題已進入「政治實境秀」階段。5月6日起，泛藍與泛白直播觀看數同步暴增，至5月8日，泛白約1.75萬人次、泛藍約1.6萬人次，雙方差距不大。分析認為，民眾已不只是關注法案內容，更開始追逐「誰在議場表演、誰與誰衝突、誰被打臉」等即時政治效果，導致護理制度改革本身反而被擠到邊緣。

粉專補充，有評論指出，三班護病比真正重要的，從來不是哪個政黨得分，而是護理師多年來爭取的勞動尊嚴與病人安全能否真正被制度保障。若後續缺乏完整配套，包括人力補足、夜班誘因、偏鄉醫療與醫院管理改革，即使法案通過，也可能讓壓力重新回到第一線護理人員與病患身上。

粉專直言，聲量終究會退去，但護理師的工作壓力不會因此消失。如何避免勞動議題被政治劇場吞噬，並真正推動制度落實，才是三班護病比修法後更大的挑戰。

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