國民黨新北布局「朱傳侯、侯傳李」 詹凌瑀批毫無新意

國民黨新北市長參選人李四川（資料照）

今年底將舉行九合一選舉，外界關注各政黨候選人表現，有媒體昨發布針對下屆新北市長選舉進行的民調，指民進黨參選人蘇巧慧的支持度是34.8％，國民黨參選人李四川的支持度是39.6％，雙方差距不到5個百分點。對此媒體人詹凌瑀表示，國民黨在新北市的佈局，難道除了「一代傳一代」的政治分封外，就再也拿不出新意了嗎？從朱立倫傳給侯友宜，到現在侯友宜又屬意傳給李四川。

詹凌瑀在臉書PO文表示，國民黨在新北市的佈局，難道除了「一代傳一代」的政治分封外，就再也拿不出新意了嗎？從朱立倫傳給侯友宜，到現在侯友宜又屬意傳給李四川。

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這種如家產般的接班模式，看在市民眼中，只會讓新北市顯得越來越老邁、越來越死氣沈沈。

詹凌瑀指出，回顧過去幾年，除了每年一度、勞民傷財的新北耶誕城，國民黨究竟還拿出了什麼令人驚豔的政績？新北市的發展彷彿停滯在過去，缺乏前瞻性的規劃與活力。

李四川被戲稱為「老四川」並非沒有道理。以他目前的年紀，早已到了該含飴弄孫、好好退休的階段。

詹凌瑀續指，政治不該是某些人的養老院，更不該是勉強自己硬撐的戰場。如果連候選人本身都顯得暮氣沉沉，又如何能帶領新北市走向數位轉型與青年接軌的未來？與其守著舊時代的殘影，不如讓年輕、有活力的蘇巧慧接棒。新北市需要的是一位能與世界對話、有衝勁且能理解年輕世代需求的領導者，而不是一個只會「看照片、話當年」的資深公務員。

詹凌瑀直言，唯有徹底打破國民黨這種一代傳一代的沈痾，才能給市民一個煥然一新、充滿生機的新北市。

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