藍白狂砍4700億恐釀戰力缺口？ 鄭正鈐：別扭曲不支持國防、誤導社會

國民黨立委鄭正鈐今表示，商購與委製案項仍可透過年度或追加預算依法推動，批評國防部不應將把關預算，扭曲成不支持國防，更不能把國會監督，扣上製造戰力缺口的帽子，每一分錢都花在刀口上，每一項採購都經得起檢驗。（資料照）

國防特別條例延宕162天後三讀通過，明定行政院須於一個月內提出專案報告，經立法院同意後始得編列預算。對於國防部昨稱排除商購與委製案，恐造成戰力缺口，國民黨立委鄭正鈐今表示，相關案項仍可透過年度或追加預算依法推動，批評國防部不應將把關預算，扭曲成不支持國防，更不能把國會監督，扣上製造戰力缺口的帽子，每一分錢都花在刀口上，每一項採購都經得起檢驗。

鄭正鈐指出，立院三讀通過8年期、上限7800億元的對美軍購特別條例，其中已有美方發價書的5項軍售案，上限3000億元；條例施行後一年內美國政府同意售予的項目，上限4800億元。然而，國防部隨即發稿，指稱商購及委製案項遭排除，將有損建軍完整性，甚至「極易造成戰力缺口」，這樣的說法，刻意將國會監督扭曲成阻擋國防。

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鄭正鈐表示，首先，未納入這次特別預算，不等於不得辦理，更不等於立法院刪除戰力。這次特別條例處理的是對美軍購；至於商購、委製、國產研發、AI系統建置或彈藥產線，仍可透過年度預算、追加預算或另案特別預算依法推動，但國防部把「未放進這次特別條例」說成「全數遭刪除」是在誤導社會。

他說，再來，對美軍購、商購、委製，本來就不該混成同一包。對美軍購屬於政府對政府採購架構，項目、價格與期程相對明確；商購與委製則涉及廠商資格、履約能力、驗收標準、利益分配與廉政風險，過去茶葉公司、馬桶業者、室內裝修公司涉入國防標案，早已讓社會對國防採購把關產生疑問。

鄭正鈐表示，國防部點名AI輔助決策、TAK、TTN與彈藥產線，更凸顯問題。這些多屬長期作戰系統、資安整合、資料工程與國防產能建置，本就應回歸年度預算編列，接受逐年審查，豈能包裝成急迫戰力缺口，要求國會用特別預算概括買單。至於台美共同研發與採購合作，並沒有被否定，而是透過附帶決議，要求行政院於116年度總預算中編列相關預算。

鄭正鈐認為，國防部不能把「把關預算」扭曲成「不支持國防」，更不能把「國會監督」扣上「製造戰力缺口」的帽子。國民黨支持國防，也支持必要的對美軍購；但支持國防，不等於放棄監督，真正負責任的國防，不是要多少給多少，而是每一分錢都花在刀口上，每一項採購都經得起檢驗。

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