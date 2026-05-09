發文感謝藍白挨轟 護理公會刪文又發文：不淪為政治戰工具

圖為中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。（資料照）

立法院昨日三讀通過國民黨版本的《醫療法》部分條文修正草案，正式將「三班護病比」入法，中華民國護理師護士公會全國聯合會（護理公會）發聲感謝國民黨及民眾黨，引發外界砲轟，護理公會為此刪文，不過今日上午又發出聲明強調，感謝朝野各界支持，讓改革向前一步，並指「我們不淪為政治戰工具」。對此則有網友質疑「花了這麼多力氣，支持最爛的版本要幹嘛⋯⋯」、「怎麼把支持國民黨的聲明刪掉了？」

立法院昨天三讀通過「醫療法修正草案」。不過在三讀前曾傳出，朝野協商醫療法期間，民眾黨立委邱慧洳因版本內容調整、自家版本恐無法通過而激動落淚，與會的護師代表陳玉鳳更當場下跪，點名不接受立委蘇清泉版本，質問力推此案的立委「對得起自己的良心嗎？」

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在昨日上午協商的「醫療法修正草案」中，民眾黨版第12條要求中央成立諮詢委員會、且護體團體代表不可低於總人數1/2；國民黨版則無諮委會設計；民進黨版則規定，諮詢會中除學者、專家，醫護相關團體成員不可低於「1/3」。

後續邱慧洳則說明，1/3是護理人員「最不能夠接受的數字」，在一個團體中若只佔1/3，不足以在多數決表決中形成意見，強調至少要有1/2才接受、至少勢均力敵，她也說「既然守不住這個數字，那不如就把委員會組織拿掉，因而轉向支持國民黨版本」。

在三讀過後，護理團體感謝支持三班護病比入法的藍、白立委。護理公會在粉專更發文稱「護理正義不容抹黑！為什麼我們力挺今日三讀通過的藍白合作版？」強調堅決拒絕「1/3代表權」的委員會，並感謝藍白立委守護專業，點名邱慧洳、羅廷瑋、廖偉翔等委員，引發外界熱議。

護理公會隨後將貼文下架，並在新發的貼文稱「感謝立法院各黨團對護理人力、病人安全與護理勞動權益的重視」、「因有特定黨派在網路洗輿論，因此再提出以上說明，希望大眾不要被誤導，傷害真正挺護理的立法委員」。對此網友則留言質疑「沒錯幹嘛刪文？」、「怎麼把張牙舞爪堅決支持國民黨的聲明刪掉了？」、「1/3的不要，1/2的沒有，選了一個0的？！這樣有很開心嗎？開心在哪裡？」、「為什麼刪文了？凡Po過必留下截圖耶」、「沒看過被霸凌還反過來稱讚對方的」等。

今日上午護理公會則再度發布聲明，強調會針對的是制度設計與條文內容提出意見，尤其關切是否影響三班護病比制度的實質落實，並未針對特定政黨進行譴責或政治攻擊。並指「我們不淪為政治戰工具，已po文說明」。

護理公會聲明全文如下：

【三班護病比入法通過 感謝朝野及各界支持 讓改革向前一步】

《醫療法》修正三讀通過，「三班護病比」正式入法，這不只是護理制度的重要里程碑，更是台灣醫療體系邁向病人安全與醫療永續的重要一步。

護理人員長期承擔高工時、高壓力與人力不足的工作環境，三班護病比制度的推動，核心目的從來不是對立，而是希望建立更安全、更穩定、更能留住專業人力的制度環境。

中華民國護理師護士公會全國聯合會感謝所有關心護理環境改革的朝野委員、主管機關、社會各界，以及一路發聲的護理夥伴。無論政黨立場為何，只要願意傾聽臨床聲音、重視病人安全與護理人力，我們都表達誠摯感謝。

針對外界部分將護理議題解讀為政黨對立，甚至以「譴責特定政黨」進行政治化操作，並非本會立場。本會始終關注的是制度內容是否真正有助於護理現場，而非任何政治攻防。

護理不是政治籌碼，病人安全更不應成為政黨角力的戰場。

我們也期待，在法案通過之後，社會能回歸理性討論，共同關注制度如何真正落實、如何改善第一線環境、如何讓護理人員願意留下來。

制度改革才剛開始，護理界仍會持續以專業、理性與責任，守護病人安全與台灣醫療韌性。

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