張亞中批7800億軍購肥美國：世上苦人多 只因人間政客多

立法院昨三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例，在野兩黨隨即召開記者會。（資料照）

立法院昨天三讀通過7800億軍購特別條例，孫文學校總校長張亞中諷刺，7800億的支出，能讓台灣的苦人減少嗎？這7800億，肥了美國，胖了軍火商，但是與改善台灣人民生活，一根毛的關係也沒有，他感嘆，「莫忘世上苦人多，未來的苦事還更多，只因人間政客多」。

張亞中表示，整個軍購過程中，朝野政客紛紛表態。有人激昂高喊「守護民主」，有人悲壯表示「不得不買」，有人怒斥對方「親中」，有人反罵對方「舔美」。幾個月來，整個政壇像一座大型政治馬戲團，紅帽子、星條旗帽子在空中飛來飛去，口水濃度比梅雨季還高。

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張亞中表示，最後立法院諸公們終於在一片「愛國」聲中完成了一件偉大的事，舉手是向軍火敬禮，也可以說是投降。政客們驕傲地向人民宣告，他們盡了責，確保了台灣的主權；有了軍火，就可以避戰，台灣有安全了。

張亞中說，他耳邊突然想起，有人說過「莫忘世上苦人多」。7800億的支出，能讓台灣的苦人減少嗎？這7800億，肥了美國，胖了軍火商，但是與改善台灣人民生活，一根毛的關係也沒有。如果把7800億全部換成100元鈔票，總共78億張，如果很拼命的數，每秒數一張，不吃飯、不睡覺、不上廁所、不滑手機、不看政論節目，一張一張數，那麼要用掉78億秒，大概要247年。

張亞中說，有人曾說：「莫忘世上苦人多」，現在找到主要原因了：「只因人間政客多」。年輕人買房，要背30年貸款；小店家借錢，要被銀行審查祖宗十八代；一般人看病、養老、養孩子，每一塊錢都要斤斤計較。但7800億，只需要一群人高高興興在立法院的冷氣房裡舉個手，按下表決器。

張亞中諷刺，這就是台灣現在最昂貴的動作。而且，整場爭論最有趣的地方在於：從頭到尾，幾乎沒有人真正討論「這些武器是否真的能避戰？」這一場昂貴的政治煙火秀終於結束了，美國、政客，都笑了。台灣的苦人們，子孫不僅還要繼續為軍火背債，還有可能準備背著軍火上戰場了。以前是苦人多，未來的苦事還更多。

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