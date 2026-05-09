踩到藍營痛點？徐巧芯控「見鼠地圖」是罷團翻版 開發者反嗆：法院見

國民黨立委徐巧芯與台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市近來掀起「安鼠之亂」，國民黨稱鼠患問題是民進黨自導自演。針對民間神人開發的「見鼠地圖」，藍委徐巧芯指控該地圖與過去罷免團體的「數位恐慌地圖」手法一致，並點名罷團成員David。此舉引發地圖開發者「野貓（Wildcat）」強烈不滿，現身貼文下方與徐巧芯展開激烈互嗆，更揚言「法院見」。

徐巧芯昨（8）日發文質疑，該地圖是由過去推動松信罷免案的成員「David」及其團隊所做的「數位恐慌地圖」轉型而來，批評這是「政治換皮術」，利用「見鼠地圖」的手法營造處處鼠患的假象，甚至指控地圖中包含假圖。

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這番言論隨即釣出地圖作者「野貓」本人回擊，「我並不認識這位David，這樣亂抹是要我找律師提告的意思嗎?」他怒嗆，「許多新聞媒體都有來訪問過，也有相關報導了，只有一群『闌尾』拿著不知道哪來的資料，不停的抹黑這個系統，上面的回報如果有你們說的這些假資料，我可以關掉這個平台，但如果沒有，你們又不道歉，那就法院見吧！」

徐巧芯隨後截圖「野貓」並回到自己貼文留言區，不僅反諷作者「閱讀測驗0分」，更聲稱「我文章從頭到尾沒有說這個超級惡意的『藍』平台是誰做的，而是手法一致。還想告人啊，回應啊，這不是法盲，這是根本看不懂別人在表達什麼」。

對此，「野貓」二度回擊，指控徐巧芯隱藏其留言，並反嗆，「截圖在自己貼文下然後要別人回應，好大官威？誰那麼閒跟妳一樣整天在海巡，要不是朋友告知我還真不知道被點名；所以首先什麼是『藍』平台，中文不好？妳自己原文上面寫了David，然後接著寫「製造『數位恐慌地圖』」

「野貓」接著說，「妳沒有說這是誰做的，被莫名牽扯在一起的我們兩個人，才真的是不懂妳到底想表達什麼。慣用手法？我之前沒有跟罷團有任何接觸，也沒有替哪個陣營的政治人物寫過什麼系統，我想剛好這個地圖打到你們痛點吧，認錯很難嗎？」

事實上，「野貓」曾在BBC報導《老鼠、選票與科學：拆解台北「安鼠之亂」背後的治理危機》中解釋，自己是某網路公司的IT總監，建立地圖純粹是基於觀察到鼠蹤異常，且後台設有AI與人工審核機制，過濾網路舊圖。

此外，被徐巧芯點名的David也在社群發文表示，針對徐巧芯指控他違法募款一事，他懶得跟她嗆來嗆去，「我們直接法院見」，並曬出自己已遞交告訴狀的照片，將徐巧芯列為誹謗及公然侮辱罪被告。

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