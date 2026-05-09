才批民眾黨內初選「髒得難看」 曾妍潔貼退黨聲明：下一個可能是「她」？

民眾黨近期內部風波不斷，曾妍潔日前也宣布將脫黨投入台北市第六選區（大安、文山）市議員選戰，她在4日時曾發文質疑黨內初選機制，批評黨內初選「髒得難看」。（圖擷自臉書）

九合一大選將於11月底舉行，近期民眾黨卻陸續傳出有黨員選擇退黨，其中也包含原有意參選桃園市第二選區市議員的民眾黨「美女博士」曾妍潔，她近日除了批評黨內初選「髒得難看」，昨日更PO出退黨聲明書，並稱「繼我之後，下一個不知道是不是寶寶（楊寶楨）？」

民眾黨近期內部風波不斷，曾妍潔日前也宣布將脫黨投入台北市第六選區（大安、文山）市議員選戰，她在4日時曾發文質疑黨內初選機制，透露她原本哪裡都不想選，是被中央一路勸出來的，但後來黨內卻突然空降一名黨員，她直言對方實力與自己有差距，黨中央也曾經承諾可以協調，後來卻直接要求她與該黨員進行素人全民調，她為此開嗆「這種素人全民調，輸贏只看機率，沒有實質意義！」

請繼續往下閱讀...

曾妍潔也質疑，後來後來三蘆事件爆發，「素人全民調」的問題也浮上檯面；黃國昌的「四大金釵」意外落馬，原因眾所皆知。她也提到，「我都不知道民眾黨的初選，繼中壢之後，其他地方也可以髒得這麼難看了？」

昨日曾妍潔再度發文並正式貼出「退黨聲明書」，她直言在外要面對許多攻擊，還要被「自己人」霸凌，並指出黨內不能說諫言，還經常被威脅要送中評會，並指「黨內某中央委員與某中評委員，整天聯合黨外蟑螂/講堂/側翼霸凌自己講實話的黨內同袍，似乎只想逼人離開、退黨，只為壯大自己的同溫層舒適圈！例如：李有宜」。曾妍潔還說，「繼我之後，下一個不知道是不是寶寶？」

四叉貓對此也發文表示，「她跟上次民眾黨某人只在臉書喊要退黨不一樣，這次是真的有填退黨聲明書跑流程，請問我現在可以學小草喊『離開都是沒得撈』了嗎？」

四叉貓也貼出曾妍潔粉專小編在社群的留言，內容提到「大妍貼的支出都是真的啊，只是留個台階給黨下台而已，難道她要大聲嘲笑『號稱科學理性務實的政黨，然後用8X%不表態的素人全民調嗎？』」、「她謝絕所有要幫她出錢的好意，因為她知道這樣是不對的，這是骨氣」。

曾妍潔昨日PO出退黨聲明書，並稱「繼我之後，下一個不知道是不是寶寶（楊寶楨）？」（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法