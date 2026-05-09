板橋媽誕辰遶境 侯友宜同框蘇巧慧、李四川致詞喊建設需2人更打拚

板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜、蘇巧慧、李四川3人同框，共同參香祈福、傳遞神像請神上轎，並點燃起馬炮、扶轎，熱鬧歡送媽祖出巡。（記者黃子暘攝）

年底九合一選舉熱度升溫，適逢媽祖誕辰，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川把握機會，今（9）日出席「板橋媽」板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，與新北市長侯友宜3人同框，共同參香祈福、傳遞神像請神上轎，並點燃起馬炮、扶轎，歡送媽祖出巡。席間3人彼此微笑、簡單打招呼互動，侯友宜則在致詞時表示，他向媽祖承諾，剩餘任期會更努力，而後面的建設，「還需要2位參選人更加打拚」。

有趣的是，3人參香時，站位原為李四川、侯友宜、蘇巧慧3人依序並排於主位，由慈惠宮主委賴春穆一一掛上宮廟背帶後，蘇巧慧、侯友宜之間又讓出一個位置以便賴春穆入列，變成李侯並肩，侯蘇之間則相隔一人。在請神、燃炮前，侯友宜也代表新北市府接受慈惠宮捐贈地震體驗車、環保車並回贈感謝狀，3人也一同上地震車體驗，吸引許多民眾圍觀。

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侯友宜致詞表示，目前新北市捷運有7線齊發、7線規劃中，還有板橋浮洲地區等整體開發案「都需要一個好的人選來為大家打拚，所以我向媽祖祈求，後面新北市的建設，兩位參選人都要更努力」。

李四川說，矗立於府中三角公園的湄洲媽祖神像是鴻海創辦人郭台銘捐贈的，當時他和大家一起恭迎媽祖回來供奉，每年他都來慈惠宮參香，祈求媽祖保佑，也會努力接下侯友宜這棒。李四川4月曾在台中市長盧秀燕陪同下來參拜慈惠宮。

蘇巧慧指出，慈惠宮是新北重要信仰中心之一，媽祖用溫柔、堅定的力量照顧所有人，因此媽祖誕辰，有各方大量信善都來參拜，大家的心願只有一個，就是希望「台灣更好、新北更好」，大家堅守崗位，在媽祖庇佑下，大家生活的這塊土地一定會更好。

板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜、蘇巧慧、李四川3人同框，共同參香祈福、傳遞神像請神上轎，並點燃起馬炮、扶轎，熱鬧歡送媽祖出巡。（記者黃子暘攝）

板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜、蘇巧慧、李四川3人同框，共同參香祈福、傳遞神像請神上轎，並點燃起馬炮、扶轎，熱鬧歡送媽祖出巡。（記者黃子暘攝）

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