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    首頁 > 政治

    同框蘇巧慧又被追問「一代傳一代」 李四川：接棒為何是負面攻擊？

    2026/05/09 08:51 記者黃子暘／新北報導
    李四川、蘇巧慧今日都出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜也與會，3人同框。（記者黃子暘攝）

    李四川、蘇巧慧今日都出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜也與會，3人同框。（記者黃子暘攝）

    國民黨新北市長參選人李四川日前致詞稱對手、民進黨立委蘇巧慧是「一代傳一代」較好命，泛綠反譏李四川罵到「政四代」台北市長蔣萬安等人，李四川則回擊不解為何說傳承就被解讀為負面攻擊。李四川今（9）日受訪，再被問及此事時強調，他會全力接下市長侯友宜的棒子，而當然蘇巧慧也是全力接下前台北縣長、父親蘇貞昌的一棒，一棒接一棒、一代接一代為何會被認為是負面攻擊？

    李、蘇今日都出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，新北市長侯友宜也與會，3人同框。

    李四川在空戰方面，昨日發文表態支持三班護病比入法，也在IG推出新系列「川流來了」。他對此表示，昨日在新北市護理師公會慶祝護理師節的餐會上，看到每一位護理師都對此事感到相當高興，他要感謝藍白立委修法，所有護理師期望好多年，「我當公務人員，蓋的建築最多的是醫院，但是支撐醫院的是我們的護理師」，他向護理師無私奉獻致謝。

    至於「川流來了」系列，李四川介紹，他喜歡拍照，這2個月來走遍新北市29區，他將會把他拍的這些照片一一跟新北市民分享，讓大家了解新北市的美。

    李四川、蘇巧慧今日都出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜也與會，3人同框。（記者黃子暘攝）

    李四川、蘇巧慧今日都出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，侯友宜也與會，3人同框。（記者黃子暘攝）

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