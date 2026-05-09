銓敘部預算增8.2億 撥補公務人員退休撫卹基金占6億

立法院司法及法制委員會近日開始審查銓敘部今年度預算案，銓敘部長施能傑報告歲出預算增逾8億。（記者林曉雲攝）

立法院司法及法制委員會近日開始審查銓敘部今（2026）年度預算案，銓敘部長施能傑報告，整體歲出預算編列396億1765萬8千元，較去年度增加8億268萬7千元，增幅約2.07％，其中以公務人員退休撫卹給付及撥補退撫基金增加最受關注。

根據銓敘部報告，今年度歲出增加主因，包括增列年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費，以及撥補公務人員退休撫卹基金。其中，撥補公務人員退休撫卹基金編列126億元，較去年度增加6億元；另年金改革節省退撫給付挹注退撫基金則編列77億6691萬5千元，較上年度增加6億9458萬4千元。

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在退休撫卹給付方面，今年度共編列387億2565萬7千元，仍為銓敘部最大宗支出。其中，公務人員退休給付176億8088萬4千元，較上年度減少5億1403萬5千元；政務人員退職酬勞金則編列1億9799萬6千元，較上年度減少1128萬4千元。

銓敘部指出，今年度施政重點包括持續推動公務人員任用法、公務人員俸給法及考績法等修法，健全文官人事制度；同時持續檢討公務人員退撫制度與公教人員保險制度，確保退撫制度財務永續。

此外，銓敘部也將持續推動2023年7月1日後初任公務人員適用的個人專戶制退撫制度，並強化退撫基金及公保準備金監理，透過資產配置、績效考核及風險控管，提升長期投資績效與收益穩定性。

在數位轉型部分，銓敘部今年度新增「打造以人為本的AI智慧銓敘服務計畫」，編列4137萬1千元，推動智慧政府數位化精進發展。另也持續辦理機關資料傳輸韌性強化及共用基礎平台建置，以提升數位韌性與行政效能。

而在公務人員退休撫卹基金管理局部分，今年度歲出編列3億1658萬2千元，較上年度減少388萬2千元，減幅約1.21％，主因為減列基金業務系統及部分委辦經費。

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