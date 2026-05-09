為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    銓敘部預算增8.2億 撥補公務人員退休撫卹基金占6億

    2026/05/09 09:36 記者林曉雲／台北報導
    立法院司法及法制委員會近日開始審查銓敘部今年度預算案，銓敘部長施能傑報告歲出預算增逾8億。（記者林曉雲攝）

    立法院司法及法制委員會近日開始審查銓敘部今年度預算案，銓敘部長施能傑報告歲出預算增逾8億。（記者林曉雲攝）

    立法院司法及法制委員會近日開始審查銓敘部今（2026）年度預算案，銓敘部長施能傑報告，整體歲出預算編列396億1765萬8千元，較去年度增加8億268萬7千元，增幅約2.07％，其中以公務人員退休撫卹給付及撥補退撫基金增加最受關注。

    根據銓敘部報告，今年度歲出增加主因，包括增列年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費，以及撥補公務人員退休撫卹基金。其中，撥補公務人員退休撫卹基金編列126億元，較去年度增加6億元；另年金改革節省退撫給付挹注退撫基金則編列77億6691萬5千元，較上年度增加6億9458萬4千元。

    在退休撫卹給付方面，今年度共編列387億2565萬7千元，仍為銓敘部最大宗支出。其中，公務人員退休給付176億8088萬4千元，較上年度減少5億1403萬5千元；政務人員退職酬勞金則編列1億9799萬6千元，較上年度減少1128萬4千元。

    銓敘部指出，今年度施政重點包括持續推動公務人員任用法、公務人員俸給法及考績法等修法，健全文官人事制度；同時持續檢討公務人員退撫制度與公教人員保險制度，確保退撫制度財務永續。

    此外，銓敘部也將持續推動2023年7月1日後初任公務人員適用的個人專戶制退撫制度，並強化退撫基金及公保準備金監理，透過資產配置、績效考核及風險控管，提升長期投資績效與收益穩定性。

    在數位轉型部分，銓敘部今年度新增「打造以人為本的AI智慧銓敘服務計畫」，編列4137萬1千元，推動智慧政府數位化精進發展。另也持續辦理機關資料傳輸韌性強化及共用基礎平台建置，以提升數位韌性與行政效能。

    而在公務人員退休撫卹基金管理局部分，今年度歲出編列3億1658萬2千元，較上年度減少388萬2千元，減幅約1.21％，主因為減列基金業務系統及部分委辦經費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播