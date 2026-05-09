出席板橋媽遶境與侯友宜、李四川同框 蘇巧慧：虔誠心情來參香

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（9）日出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同框。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（9）日出席「板橋媽」板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同框，被問及是否有意爭取泛藍、中間選民認同？蘇巧慧指出，媽祖誕辰，從南到北所有國人都會很開心地為媽祖祝壽，而她也是抱持一樣虔誠的心情來參香、為國家祈福，她會更努力向市民證明，她就是新世代最值得信任的市長人選，希望有這個機會為新北市帶來更好的前景。

至於近期是否加重經營永和、新店深藍票倉？蘇巧慧表示，新北市每個選區都很漂亮、很重要，她會持續走遍各選區，把握最後200多天爭取更多認同、肯定。

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蘇巧慧今日也是行程滿檔，她說，慈惠宮是今天第一個行程，一天大概有10、20多個行程，想藉此盡量走遍新北市29區各處，看到更多的選民、握遍更多的手，讓大家知道蘇巧慧其實本人跟電視看起來有點像又不太一樣，本人是更親切、更活潑、更有活力的，想陪市民一起走未來4年。

現場媒體詢問如何看待李四川在IG推出新系列「川流來了」，又怎麼看李四川說不解為何蘇巧慧傳承前行政院長蘇貞昌是負面攻擊？蘇巧慧說，這個世代的參選人用社群媒體向大眾說明理念很自然，她長期經營「水獺媽媽巧巧話」、「新北百寶箱」等企劃，會持續用多元方式告訴選民，新北真的很棒；至於傳承一事，她昨日已說得清楚，「我不是黨國威權的二代，我也不是靠豐厚黨產滋養的二代，我就是民主二代。我想，新北市民會希望看到的，是用政見和願景來說服選民」。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（9）日出席板橋區慈惠宮媽祖誕辰遶境，與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同框。（記者黃子暘攝）

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