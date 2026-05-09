台電LOGO換字體掀議！教授胡川安重提于右任玉山銅像往事

台電近期更換新LOGO引發兩極看法，國民黨立委王鴻薇批台電花百萬標案改標誌，胡川安則舉過去事蹟質疑，「無處不黨國，明明是布農族的聖山，竟然放一個褻瀆聖山的于右任銅像，還望故國，吃台灣的奶水，只想著回去」。（擷取自網路）

台電近期更換新LOGO引發兩極看法，國民黨立委王鴻薇批台電「喊窮虧損」，卻花百萬標案改標誌，也有人質疑于右任的題字被換成簡約的新字體。中央大學教授胡川安則發文分享，于右任去世後，當時政府在玉山山頂設置他的銅像，讓胡川安質疑「無處不黨國，明明是布農族的聖山，竟然放一個褻瀆聖山的銅像」。他也直言，于右任寫了「台灣電力公司」有經過公開招標嗎？沒有，然後就用了。

胡川安在臉書發文指出，于右任1965年去世後，生前寫下「葬我於高山兮，望我大陸」的遺願，當時政府在台灣最高峰玉山山頂設置他的銅像。對此胡川安質疑，「無處不黨國，明明是布農族的聖山，竟然放一個褻瀆聖山的銅像，還望故國，吃台灣的奶水，只想著回去」、「這不只是一尊銅像，更像是一根刺，刺在台灣最高的脊樑上」。

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胡川安表示，30年後的1995年，11月的一個清晨，一群自稱「好動份子」的登山客，帶著一種近乎儀式的使命感登頂。帶隊的是後來擔任二二八紀念館館長的葉博文。在那個冷冽的山頭，他們沒有肅殺之氣，反而帶著點台式的幽默。葉博文對著銅像煞有介事地祭拜，嘴裡唸著：「看你在這受風寒很不忍，還是早點送你回中國吧。」

胡川安說明，這場「獵頭行動」充滿了公路電影般的張力。十七公斤的大榔頭敲不動，只好換上鋼鋸，在月光下緩慢推拉。有趣的是，中途遇見一對登山男女，正當葉博文等人緊張得屏息時，對方臨走前卻留下一句：「祝你們成功！」這是一份沈默的共謀，也是時代轉向的伏筆。

3個小時後，銅像首級落地，滾入昏暗的山徑。儘管後來玉管處曾試圖修補，但那道劃過臉孔的黏痕，終究遮不住大時代的裂縫。隔年，整座銅像索性「消失」於深谷，彷彿是聖山親自完成了這場驅逐。

胡川安質疑，于右任寫了「台灣電力公司」有經過公開招標嗎？沒有，然後就用了，不管是不是集字，憑甚麼是他寫，這就是黨國。就像他死了，說要葬在高山，就污染了聖山那麼久！

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