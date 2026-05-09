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    首頁 > 政治

    京華城案沈慶京被求刑26年 黃帝穎：金管會有權拔除經營權

    2026/05/09 09:04 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    台北地檢署偵辦京華城賣地涉非常規交易案，發現威京集團主席沈慶京身陷181億元巨額賭債與債務壓力，「左手換右手」賣地，檢方起訴共求刑26年。對此，律師黃帝穎表示，沈慶京證交法特別背信罪起訴求刑合計26年，金管會有權解除沈慶京的企業經營權。

    黃帝穎在臉書PO文表示，威京集團主席沈慶京被北檢依據證交法提起公訴，認定沈慶京因身陷181億元巨額賭債與債務壓力，利用實質掌控公司的權力，讓中石化以372億元天價買回京華城土地，將公款轉化為私人分潤與洗錢資金，檢方就土地非常規交易、特別背信部分，對沈慶京求刑12年、洗錢罪求刑5年、非法分潤5億元背信犯行則求刑9年，合計26年。

    黃帝穎指出，證交法起訴沈慶京求刑26年，聲請沒收近32億，金管會依法解除證交法特別背信罪被告經營權有前例可循，永豐金控前董事長何壽川因涉及三寶超貸等案，遭北檢依據證交法「特別背信罪」等提起公訴求刑12年，同年金管會解除何壽川董事職務，拔掉經營權。

    黃帝穎直言，沈慶京與何壽川涉犯證交法罪名特別背信罪相同，但沈慶京起訴罪名更多、共犯牽連更廣，尤其沈慶京起訴求刑是26年，嚴重程度遠高於何壽川的12年，金管會當然更有解除沈慶京經營權的正當性，避免犯罪危害及企業風險擴大！

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