近10年對美23項重要軍購 進度一次看

29套海馬士系統及84枚戰術區域飛彈，全數預定於116年完成。（資料照，國防部提供）

國民黨團和民眾黨團昨聯手，在立法院表決三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算。第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

根據國防部回覆立委的資料，從前總統蔡英文上任至賴總統的10年，對美23項重要軍購，有5項全數獲裝。其中2621枚刺針飛彈，全數預定於120年完成；至於29套海馬士系統及84枚戰術區域飛彈，全數預定於116年完成，目前已獲裝11套系統及64枚飛彈。國防部綜整如下：

請繼續往下閱讀...

（1）高效能反裝甲飛彈，118億1516.4萬元，主要採購1700枚拖式2B飛彈，已全數獲裝。

（2）中程反裝甲飛彈，34億2726.9萬元，主要採購400枚標槍飛彈，已全數獲裝。

（3）新型戰車，453億6264.3萬元，主要採購108輛M1A2T戰車，已全數獲裝。

（4）遠程精準火力打擊系統，325億2354.7萬元，主要採購29套海馬士系統及84枚戰術區域飛彈，全數預定於民國116年完成，已獲裝11套系統及64枚飛彈。

（5）陸上機動布雷系統，48億9847.6萬，主要採購14套火山布雷系統，全數預定於118年完成。美方刻進行產製作業。

（6）空降作戰傘具裝備，5億6099.2萬元，主要採購5項空降作戰傘具裝備共4842件，全數預定於117年完成。美方刻進行產製、交運作業。

（7）攻擊無人機飛彈系統，57億8677.7萬元，主要採購人員殺傷型無人機685架及反裝甲型無人機291架，全數預定於116年完成；其中反裝甲型無人機已全數獲裝。

（8）人攜式短程防空飛彈，690億1645.2萬元，主要採購2621枚刺針飛彈，全數預定於120年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（9）新購BLOCK 1B方陣快砲，101億5936.2萬元，主要採購13套新購方陣快砲與執行8套方陣快砲性能提升，已全數獲裝。

（10）長程潛射重型魚雷，54億6058.6萬元，主要採購MK48重型魚雷（24枚戰雷、4枚操雷），原預定於117年完成全數交運，現因受俄烏及國際戰爭影響供應鏈產能，已調整期程至119年完成。

（11）魚叉飛彈海岸防衛系統，902億4063.5萬元，主要採購100套魚叉飛彈海岸防衛系統，全數預定於119年完成。美方刻進行產製、交運作業。

（12）愛二性能提升及採購愛三，1791億3,973.7萬元，主要提升愛國者二型飛彈系統3套，並採購愛國者三型飛彈系統6套及相關彈藥，全數預定於116年完成。已獲裝3套愛國者二型飛彈系統提升及6套愛國者三型飛彈系統。愛三增程型飛彈美方刻進行產製作業。

（13）F-16A/B型戰機性能提升，1359億7150萬元，主要執行F-16 A/B型戰機性能提升141架並採購AGM-154C飛彈等裝備，全數預定於117年完成。戰機性能提升已全數執行完畢，AGM-154C飛彈因採購最新構型且生產時程較長，導致交運期程由原112年延後。

（14）F-16型機新式偵照莢艙，98億1797.8萬元，主要採購偵照莢艙6具，全數預定於118年完成。美方刻進行產製、交運作業。

（15）新式戰機採購，2472億2883萬元，主要採購F-16 C/D BLK70型戰機66架，首架機於113年12月29日完成首飛，原規劃於115年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響產生交運風險，美方已採2班制20小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為，俾利戰機儘速飛返。

（16）高高空無人機系統，217億2254萬元，主要採購MQ-9B無人機4架，全數預定於118年完成。美方刻進行產製作業。

（17）F-16V（BLK70）型戰機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購，428億2936.8萬元，主要採購F-16V型機作戰支援莢艙暨武器彈藥，全數預定於119年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（18）F-16型機遠距精準武器籌購，470億8073萬元，主要採購F-16型機遠距精準武器，全數預定於119年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（19）國軍輪型（航空）油罐車籌購，7億238.5萬元，主要採購油罐車74輛，已全數獲裝。

（20）先進地對空防空飛彈系統－第一階段，357億4749.1萬元，主要採購NASAMS系統及相關飛彈，全數預定於119年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（21）戰管新型機動雷達換裝，114億4857.3萬元，主要採購L頻段機動雷達4套，全數預定於119年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（22）HADR及TPS-75V雷達換裝，122億8047.9萬元，主要採購非L頻段機動雷達5套，全數預定於119年完成。美方刻進行議約、產製作業。

（23）第三代陸區系統，78億1787萬元，主要採購網管中心8套、通資節點154套、中繼系統24套。全數預定於116年完成，美方刻進行產製、交運作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法