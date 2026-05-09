三班護病比三讀 林智群轟民眾黨「1/2不要、1/3不要，卻接受0？」

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（資料照）

立法院8日三讀通過《醫療法》第12條修正案，將「三班護病比」入法，且最終通過的是國民黨版本。對此，律師林智群表示，國民黨的版本，對護理師最不利！如果民眾黨覺得自己版本最好，它是關鍵少數，為什麼不堅持自己版本，而去支持最差的國民黨版本（護理師代表為0）？

林智群在臉書PO文表示，民眾黨放棄自己的版本，改支持國民黨的版本，把自己賣了，還當喜事辦，如果說民眾黨是壞，誤以為這個版本對自己從事護理師的家人有幫助的，是被賣了還幫忙數鈔票，因為國民黨的版本，對護理師最不利！

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林智群指出，來看一下三個版本差別，最大差別在於「決定護病比例的人是誰？」民進黨：護理師1/3、醫療專業1/3、學者專家1/3；國民黨：主管機關自己決定；民眾黨：護理師1/2，如果民眾黨覺得自己版本最好，它是關鍵少數，為什麼不堅持自己版本，而去支持最差的國民黨版本？

林智群直言，1/2不要，1/3不要，要0？護理師表示民進黨給專家學者1/3，專家學者一定偏資方，這是事實？還是是自己幻想出來的？用膝蓋想就知道，跟主管機關比較要好的，是護理師（勞方）？還是醫院高層（資方）？

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