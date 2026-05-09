國防預算遭砍 謝志偉：讓台灣破功恐是藍白終極目標

國民黨主席鄭麗文（前右二）、民眾黨主黃國昌（前左二）。（資料照）

立法院會8日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」（通稱「國防特別條例」），儘管行政院再三強調所提1兆2500億元規模是整體國防安全的基本需求，但在藍、白2黨團的多數強勢主導下，全案僅編製7800億元的水準，對此，我國駐歐盟代表謝志偉表示，「讓台灣國防破功，而造成中國侵台的利機！不正是他們自始即如此惡搞軍購特別預算的終極目標嗎？」

謝志偉在臉書PO文表表示，「關鍵項目全堵死，我們幾乎已漸習慣了老共的對台演習，但是大家可看懂了老K兩派打對台在演戲？到目前為止，我們政府、民間、相關國防產業人士不斷苦口婆心到幾乎是捶心肝的提醒藍白或甚至警示：你們這樣子惡搞軍購特別預算，最後一定會讓我國國防破功，而造成中國侵台的利機！」

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謝志偉指出，但是，「讓台灣國防破功，而造成中國侵台的利機！」不正是國民黨、民眾黨自始即如此惡搞軍購特別預算的終極目標嗎？這些提醒、警示聽在他們耳裏，不是「苦勸」，而是「哀嚎」！

謝志偉直言，我們在「心急如焚」，他們在「心中竊喜」！不是我們在「對牛彈琴」，而是他們在「校準認證」！

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