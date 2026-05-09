軍購預算藍白強砍4700億 矢板明夫嘆：只有台灣在最危險時刻縮手

立法院昨三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例，在野兩黨隨即召開記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆到場。（資料照）

國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元，與行政院版1.25兆元相比，藍白版本大砍4700億元。資深媒體人矢板明夫發文直言，這項結果引起不少國際人士的擔心，因為幾乎所有面對中國壓力的國家，都在積極強化防衛能力，只有台灣在此刻選擇縮手，他質疑這結果會讓中國認為，台灣社會的防衛意志正在鬆動，也會讓盟友覺得「如果你自己都不願意全力防衛家園，為什麼別人的孩子要替你承擔風險？」

矢板明夫在臉書發文指出，立法院在朝野激烈攻防之後，大幅刪減了國防特別預算。原本規模高達1.25兆元，最後縮減到7800億元。這個結果，引起了不少關心印太安全的國際人士的擔心。因為放眼整個第一島鏈，幾乎所有面對中國壓力的國家，都在積極強化防衛能力。只有台灣，在最危險的時刻，選擇縮手。

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矢板明夫表示，日本這幾年的變化尤其明顯。防衛預算突破GDP 2%，大量採購長程巡弋飛彈，在沖繩與西南群島持續部署兵力。東京已經不再掩飾危機感，「台灣有事，就是日本有事」，早已不是口號。

矢板明夫提到，菲律賓也一樣。小馬可仕政府近年持續增加軍費，強化與美軍的合作，在南海正面應對中國壓力。因為他們都知道，面對強權，退讓不會換來和平。只有讓對方知道你敢抵抗，才能降低戰爭風險。

矢板明夫直言，反觀台灣，這次被刪減的預算，很多集中在國防自主、無人機與本土供應鏈。問題不只是少了幾千億，而是會直接影響台灣剛起步的軍工產業。今天沒有訂單，明天工廠就停工，人才流失，供應鏈會中斷。更嚴重的是，這會打擊第一線官兵的士氣。當前線軍人每天面對越來越大的壓力，後方卻還在把國防當成政治攻防的工具，傳遞出的訊號其實非常危險。

矢板明夫也強調，國際社會也一定會觀察。這幾年，美國、日本、歐洲持續支持台灣，一個重要原因，就是相信台灣有守護自己的決心。但是，如果台灣自己都不願意投入足夠資源，盟友心裡一定會出現疑問：「如果你自己都不願意全力防衛家園，為什麼別人的孩子要替你承擔風險？」

矢板明夫指出，國際政治很現實。其他國家會不會幫助台灣，很大程度取決於台灣自己願不願意先站出來。

矢板明夫分析，北京一定也在看。當日本、菲律賓都在加強軍備，唯獨台灣反方向削減預算，中共很可能會誤判，認為台灣社會的防衛意志正在鬆動。歷史上，很多戰爭都不是因為實力差距，而是因為錯誤判斷對方「不敢反抗」。

矢板明夫在文末也直言，和平，從來不是靠示弱換來的。真正能避免戰爭的方法，是讓對手知道，你有能力，也有決心戰鬥到底。

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