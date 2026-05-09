基隆增1席山地原住民議員 林崇道、徐馬政妘參戰

基隆市信義區孝忠里長林崇道積極布局參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

基隆今年4月底山地原住民人口已有1913人，符合地制法修法山地原住民達1500人即可選出1席山地原住民議員，因此年底九合一選舉基隆將增1席山地原民議員，不過藍綠兩黨都沒有提名參選人。目前已有信義區孝忠里長林崇道，以及基隆市原住民族教育文化經濟發展協會理事徐馬政妘表態參選。

基隆市目前有1席平地原住民議員，年底再增1席山地原住民議員，為都市原住民發聲。目前藍綠兩黨議員提名都已登記截止，山地原住民都沒人登記，因此，林崇道、徐馬政妘未來將以無黨籍身分參選。

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現任信義區孝忠里長林崇道去年就表態要參選山原議員，且積極布局。他表示，他早在2024年就決定參選，基隆山地原住民人數不多，相較於政黨立場，他更重視族人的利益。因此將以無黨籍身分參選。

另一位8年級生的徐馬政妘，近日也表態參選基隆市山原議員。她說，成長過程中曾受到許多原住民政策與資源的幫助，因此一直希望有能力回饋更多族人。近年投入服務過程中，發現許多原民家庭因資訊不足或缺乏窗口而無助徬徨，因此決定投入參選，成為族人與政府之間的橋梁，同時傳承原民文化。

基隆山地原住民分布在7個行政區，如何提升自身知名度，爭取更多族人的認同，成為參選人的最大挑戰。

8年級生徐馬政妘近日也表態將參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

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