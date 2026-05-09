為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆增1席山地原住民議員 林崇道、徐馬政妘參戰

    2026/05/09 00:32 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市信義區孝忠里長林崇道積極布局參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義區孝忠里長林崇道積極布局參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

    基隆今年4月底山地原住民人口已有1913人，符合地制法修法山地原住民達1500人即可選出1席山地原住民議員，因此年底九合一選舉基隆將增1席山地原民議員，不過藍綠兩黨都沒有提名參選人。目前已有信義區孝忠里長林崇道，以及基隆市原住民族教育文化經濟發展協會理事徐馬政妘表態參選。

    基隆市目前有1席平地原住民議員，年底再增1席山地原住民議員，為都市原住民發聲。目前藍綠兩黨議員提名都已登記截止，山地原住民都沒人登記，因此，林崇道、徐馬政妘未來將以無黨籍身分參選。

    現任信義區孝忠里長林崇道去年就表態要參選山原議員，且積極布局。他表示，他早在2024年就決定參選，基隆山地原住民人數不多，相較於政黨立場，他更重視族人的利益。因此將以無黨籍身分參選。

    另一位8年級生的徐馬政妘，近日也表態參選基隆市山原議員。她說，成長過程中曾受到許多原住民政策與資源的幫助，因此一直希望有能力回饋更多族人。近年投入服務過程中，發現許多原民家庭因資訊不足或缺乏窗口而無助徬徨，因此決定投入參選，成為族人與政府之間的橋梁，同時傳承原民文化。

    基隆山地原住民分布在7個行政區，如何提升自身知名度，爭取更多族人的認同，成為參選人的最大挑戰。

    8年級生徐馬政妘近日也表態將參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

    8年級生徐馬政妘近日也表態將參選山地原住民議員。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播