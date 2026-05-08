藍白搞殘國防特別條例 黃世杰：這是砍掉工廠訂單、桃園人工作機會 桃市府為何默不作聲

民進黨桃園市長參選人黃世杰抨擊，藍白2黨砍掉的是桃園各工廠的訂單、桃園人的工作機會。（資料照）

立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」（通稱「國防特別條例」），儘管行政院再三強調所提1兆2500億元規模是整體國防安全的基本需求，但在藍、白2黨團的多數強勢主導下，全案被搞殘，僅編製7800億元的水準，對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚在臉書發文抨擊，國民黨、民眾黨今天砍掉的不只是4700億元預算，而是桃園各工廠未來幾年的訂單，是桃園人的工作機會，更是各行各業的薪資與年終。

黃世杰說，桃園市是國防科技、航太維修、精密加工、電子材料與軍民兩用供應鏈的重要節點，市境有中山科學研究院，有航太、機械、資通訊、精密加工與電子材料產業，桃市府曾經公開說，桃園約有500家企業與中科院具有協力關係，有機會成為國防工業聚落，可是為什麼此刻的市府默不作聲？

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黃世杰提及，今年2月，桃市府才在中科院龍園園區舉辦「鏈結桃園‧國防賦能」軍民通用技術媒合交流會，公開媒合無人機、微型渦輪噴射引擎、吸震複合材料、動力外骨骼、產氫發電技術、大型複材加工與稀土磁鐵回收等項目，關鍵字是什麼？是無人機，是複合材料，是軍規零組件，是軍民兩用技術，剛好就是這次被刪掉的預算項目。

他說，原本國防部規劃8年1.25兆元，透過軍購、商購、委製等方式，籌購7大類裝備與系統，包含無人載具及反制系統、AI輔助與C5ISR系統、軍備產能新擴建、通用彈藥、生產線、國內委製量產案，這些正是桃園製造業最熟悉也最有機會升級的領域，但是當預算被砍，產線不擴了、人不請了，受到最大衝擊的，就是桃園市民的生計和生活。

黃世杰強調，桃園市長必須為桃園發聲，遺憾的是「沒有看到一位捍衛地方發展，串聯區域立委表達立場，願意為桃園利益站到最前線的地方首長」。

黃世杰以質疑筆調追問，為什麼桃園有中科院，卻要砍掉中科院委製量產案？為什麼桃園有全國最強的製造業能量，卻要砍掉最能帶動製造升級的軍備產能？為什麼桃園市政府才剛高喊「國防賦能」、「軍規技轉商用」、「桃園是技術節點」，立法院就把最有可能讓桃園企業接單的項目排除？

黃世杰認為，如果真的在乎桃園產業，就要幫桃園企業爭取訂單；如果真的在乎桃園勞工，就要守住高階製造的機會；如果真的在乎桃園年輕人，就不該漠不關心，更不能讓下一代只剩低薪、外移與看不到未來的產業結構。

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