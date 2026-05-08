為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統返國專機第一視角曝光 潘孟安：台灣如「壓不扁的玫瑰」

    2026/05/08 22:16 記者陳昀／台北報導
    總統府秘書長潘孟安回顧出訪史瓦帝尼的心路歷程，並曝光總統專機的第一視角。（擷取自潘孟安Threads）

    總統府秘書長潘孟安回顧出訪史瓦帝尼的心路歷程，並曝光總統專機的第一視角。（擷取自潘孟安Threads）

    總統府秘書長潘孟安日前陪同賴總統出訪史瓦帝尼3天，今天在Threads發文說，這趟遠航充滿無形的壓力，但台灣的韌性如同楊逵在《壓不扁的玫瑰》所寫，在困境中茁壯成長，當從返國專機看見我國空軍F-16戰機伴飛的那一刻，他深切體認到「和平不是等來的」，唯有具備防衛家園的決心與能力，才能真正守護台灣。

    潘孟安指出，這一趟前往史瓦帝尼的路，走得很遠，也走得很不容易，有人形容「驚心動魄」，但對他來說是情義深重的遠航，心中有許多難以名狀的感謝，感謝國安外交團隊扛住壓力完成任務；感謝史瓦帝尼堅定不移的支持，特別是札杜莉副總理陪同飛行上萬公里；感謝理念相近的友盟國家在許多關鍵節點提供協助；感謝所有國人同胞的相挺，成為我們出訪在外最有力的後盾。

    潘孟安說，有些壓力是看得見的，有些是悄悄來的，讓你不確定下一步還能不能走。如同楊逵在《壓不扁的玫瑰》所寫，「在很重的水泥塊底下，它竟能找出這麼一條小小的縫，抽出枝條來，還長著這麼一個大花苞。」這正是台灣人的韌性，在困境中茁壯成長，台灣不能因為被打壓，就放棄走向世界。

    潘孟安表示，直到踏上史瓦帝尼的土地那一刻，他才真的意識到，台灣在這片土地上留下的東西，不是這幾天才有的。農耕隊、醫療團、教育合作，那些幾十年前就來到這裡的台灣人，用他們的時間和專業，一點一點累積出今天我們站在這裡的理由，那些痕跡很安靜，卻比任何儀式都更有分量。

    潘孟安指出，「台灣是世界的台灣」，這句話不是一句口號，而是世界的現在進行式。台灣走向世界，不是為了跟誰對抗，也不是為了證明什麼，只是一個正常國家的元首，去拜訪友邦、表達感謝、深化合作，這本來就是很自然的事，更是作為一個國家的基本權利。

    潘孟安說，當返國的飛機逐漸接近台灣，看見F-16出現那一刻，「我知道我們到家了，這輩子都忘不了親眼看見那一刻的感動與激動。」

    潘孟安強調，和平不是等來的，也不是期待誰的施捨，它需要我們有準備，有能力，也有守住家園的決心。路很難走，但我們不會放棄，台灣人也將繼續永遠勇敢與堅定的走向世界。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播