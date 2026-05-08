賴總統返國專機第一視角曝光 潘孟安：台灣如「壓不扁的玫瑰」

總統府秘書長潘孟安回顧出訪史瓦帝尼的心路歷程，並曝光總統專機的第一視角。（擷取自潘孟安Threads）

總統府秘書長潘孟安日前陪同賴總統出訪史瓦帝尼3天，今天在Threads發文說，這趟遠航充滿無形的壓力，但台灣的韌性如同楊逵在《壓不扁的玫瑰》所寫，在困境中茁壯成長，當從返國專機看見我國空軍F-16戰機伴飛的那一刻，他深切體認到「和平不是等來的」，唯有具備防衛家園的決心與能力，才能真正守護台灣。

潘孟安指出，這一趟前往史瓦帝尼的路，走得很遠，也走得很不容易，有人形容「驚心動魄」，但對他來說是情義深重的遠航，心中有許多難以名狀的感謝，感謝國安外交團隊扛住壓力完成任務；感謝史瓦帝尼堅定不移的支持，特別是札杜莉副總理陪同飛行上萬公里；感謝理念相近的友盟國家在許多關鍵節點提供協助；感謝所有國人同胞的相挺，成為我們出訪在外最有力的後盾。

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潘孟安說，有些壓力是看得見的，有些是悄悄來的，讓你不確定下一步還能不能走。如同楊逵在《壓不扁的玫瑰》所寫，「在很重的水泥塊底下，它竟能找出這麼一條小小的縫，抽出枝條來，還長著這麼一個大花苞。」這正是台灣人的韌性，在困境中茁壯成長，台灣不能因為被打壓，就放棄走向世界。

潘孟安表示，直到踏上史瓦帝尼的土地那一刻，他才真的意識到，台灣在這片土地上留下的東西，不是這幾天才有的。農耕隊、醫療團、教育合作，那些幾十年前就來到這裡的台灣人，用他們的時間和專業，一點一點累積出今天我們站在這裡的理由，那些痕跡很安靜，卻比任何儀式都更有分量。

潘孟安指出，「台灣是世界的台灣」，這句話不是一句口號，而是世界的現在進行式。台灣走向世界，不是為了跟誰對抗，也不是為了證明什麼，只是一個正常國家的元首，去拜訪友邦、表達感謝、深化合作，這本來就是很自然的事，更是作為一個國家的基本權利。

潘孟安說，當返國的飛機逐漸接近台灣，看見F-16出現那一刻，「我知道我們到家了，這輩子都忘不了親眼看見那一刻的感動與激動。」

潘孟安強調，和平不是等來的，也不是期待誰的施捨，它需要我們有準備，有能力，也有守住家園的決心。路很難走，但我們不會放棄，台灣人也將繼續永遠勇敢與堅定的走向世界。

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