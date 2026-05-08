藍白軍購大砍4700億 周永鴻痛批「希望台灣被打到骨折嗎」

周永鴻痛斥藍白閹割軍購案「想讓台灣被打到骨折嗎」。（記者蘇孟娟攝）

立法院今天三讀通過國防特別條例，通過藍白黨團提出的7800億對美軍購版本，比行政院8年1.25兆的版本，被藍白大砍4700億，對此，台中市議會民進黨團總召周永鴻怒斥，台灣國家安全是可以打折的嗎，「是希望台灣被打到骨折嗎」，國防特別條例被打了62折，台灣的防衛能力被閹割。

立法院下午表決國防特別條例，最後通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元，引發譁然。

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周永鴻痛斥藍白這次砍掉的4700億，涵蓋台美共同研發、無人機計畫、AI戰術網路及軍備產線擴建等關鍵項目，直接衝擊台中正在成形的無人機產業鏈，藍白聯手讓國防特別條例被打了62折，台灣的防衛能力被閹割，台中的無人機產業被犧牲，「希望台灣被打到骨折嗎」。

民進黨市議員陳俞融也痛斥，國防不是政治籌碼，藍白聯手下包括非紅供應鏈、防空AI指揮系統、無人機、台美合作與多項重要建設與機密事項都遭到否決或延宕，已非單純的預算攻防，而是在國際局勢緊張之際，對處於敵對狀態的中國釋放出「台灣沒有堅定防衛決心」的錯誤訊號。

陳俞融強調，相關預算遭砍不只衝擊國軍戰力整備，也將直接影響台灣自主國防產業發展，當全球都在強化供應鏈安全與國防韌性時，台灣卻有人選擇讓自己的防衛力量空窗、停擺，國防不該成為政黨惡鬥的工具，更不該被拿來當政治交換的籌碼，藍白拖延162天才通過軍購案，卻刪減關鍵建設，受傷的不是哪一個政黨，而是整個台灣的安全與未來。

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