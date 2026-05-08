拚當選翻轉海線！中二新人陳怡潔攜手何欣純辦座談會

台中第二選區（清水、沙鹿、梧棲）民進黨市議員參選人陳怡潔（前排右6），於沙鹿區竹林里舉辦「市長換欣傾聽民心」座談會。（記者張軒哲攝）

台中第二選區（清水、沙鹿、梧棲）民進黨市議員參選人陳怡潔今（8日）晚上於沙鹿區竹林里舉辦「市長換欣傾聽民心」座談會，民進黨台中市長參選人、立委何欣純及市議員張家銨共同出席，誓言將力拚市長、議員雙雙當選，翻轉海線，讓海線更進步。

陳怡潔表示，今天會舉辦中二選區第一場座談會，是因為海線在盧秀燕市府執政下長年被忽略，海線居民長期被當成二等公民，同時還有巨大的城鄉差距以及資源長期被剝奪，所以未來當選後，將會為海線的居民爭取最大的發展與建設，讓海線動起來。

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陳怡潔指出，今年競選主軸在於民生議題，海線有許多在地特色產業可以發展，未來將推動政府擴大投資海線，創造在地就業機會，讓民眾有錢賺。而海線也有許多觀光景點尚未被串聯，未來將推動整體觀光公共運輸的規劃，打造海線觀光勝地。另外，則是海線社會住宅的短缺，整個沙鹿、清水、梧棲只有1座社會住宅，未來將推動成立「台中市住宅及都市更新中心」，建設海線社會住宅，落實居住正義，提高民眾生活品質。

何欣純表示，向海線居民推薦新人陳怡潔，而身為清水媳婦，更是希望民進黨能在海線拓展席次，讓民進黨在海線能有第一席女議員。

何欣純指出，未來台中市賺錢就一定普發現金，將加碼加倍生育補助、倍增公立托嬰中心名額、0到2歲嬰幼兒腸病毒疫苗全面補助，及公私立學校營養午餐全面免費，同時也繼續老人健保補助，放寬敬老愛心卡限制，照顧全台中市民。

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