立院通過7800億國防條例 蘇紫雲：遺憾未納國防自主項目

國防安全研究院國防戰略與資源研究所首長蘇紫雲。（資料照，記者羅沛德攝）

立法院今天三讀通過國防特別條例，預算上限新台幣7800億元，僅明定對美軍購項目。學者蘇紫雲指出，遺憾條文未納入國防自主項目，國防產業發展需要軍方的訂單支援，期盼未來透過年度預算或是再提特別條例作為補充。

立法院會今天經表決，三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限4800億元。

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國防部表示，立法院通過版本，完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃的完整性，極易造成戰力缺口，將積極研擬應處方案，以期將衝擊降至最低。

開南大學副校長陳文甲告訴中央社記者，立法院通過版本，與行政院原先提出的1.25兆元版本相比，不只是金額縮減，更反映「整體防衛轉型」與「有限軍購補強」兩種戰略思維的不同；行政院版追求長期整體嚇阻，立法院通過版本偏向有限度、可控式軍事投資。

陳文甲指出，行政院版本強調「台灣之盾」、防衛韌性、AI與無人機等新型戰力，並朝向系統化聯防，重視整合防空、無人機、C5ISR、非紅供應鏈與國防自主，希望建立跨軍種、跨領域的整體拒止能力，而無人機牽涉AI、半導體、電池、通訊與感測等供應鏈，若國內需求不足，則不利國防產業發展，也錯失印太供應鏈重組的契機。

陳文甲表示，立法院通過的版本集中於對美軍購項目，如海馬士、自走砲、標槍與拖式飛彈等，偏向傳統火力補強與短期戰備需求，且強化國會監督機制，要求行政院專案報告後，仍須經立法院同意後始得籌編預算案，反映在野黨對財政負擔、軍購效率與空白授權的疑慮。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，在美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行「川習會」前，台灣通過「底線版」的國防特別條例，展現台灣基本的自我防衛意志與實際行動，但美中不足的是國防自主條文均未納入。

蘇紫雲表示，美國對台軍售現在已經是「不只給魚，還給魚竿」，很可惜這次通過的國防特別條例沒有包含台美共同研發項目、國防自主的無人機、無人艇。

他說，國防裝備的研發都不是規模經濟，廠商需要軍方的需求作為支撐，期盼未來透過年度預算或是再另提出特別條例，促進台灣國防產業的發展，以及強化台灣國防自主。

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