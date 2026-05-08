7800億軍購通過 張亞中酸：國民黨中央殺價能力比菜市場大媽差

立法院三讀通過三班護病比入法、國防特別預算條例草案，民眾黨、國民黨聯合舉行記者會，黨主席黃國昌、鄭麗文出席說明。（記者方賓照攝）

立法院今天三讀通過藍白版7800億軍購案，孫文學校總校長張亞中發文大酸，「黨中央的殺價能力比菜市場大媽還差」，建議國民黨高層以後應該多喝水，少噴些口水；多補充鈣質，對膝蓋好，現在需要跪的時間可能會愈來愈長，沒有好骨本，恐怕撐不了太久。

張亞中發文說，這幾個月，國民黨內部真的很精彩。有人主張3800億+N，有人喊8000億，一派罵另一派「舔美」、「美國走狗」；另一派回敬「親中」、「中共走狗」。「紅帽子」與「花旗帽」在空中齊飛，彷彿黨內已經爆發冷戰。還有人揚言開除誰、清黨誰，讓外界以為這是一場攸關國家方向的重大戰略辯論。

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張亞中說，從3800億+N，到8000億，再到7800億，國民黨用實際行動向國人證明：原來所謂「路線之爭」，最後只是「數學問題」，在研究「朝三暮四」還是「朝四暮三」，兩者只差200億，差別只有2.5％。原來大家忙了半天，只是在競標誰比較會演，「不過，黨中央殺價的能力，比一個大媽在菜市場的殺價能力差多了」。

張亞中說，更荒謬的是，整個過程中幾乎看不到任何真正有價值的國防辯證。例如這些武器究竟能創造多少「安全收益」？哪些武器真正符合台灣防衛需求？哪些只是美方壓力下的政治採購？哪些裝備根本交不了貨？哪些軍購只是替美國軍火商消化庫存？哪些預算應列入年度國防支出？哪些才有資格動用特別預算？台灣到底是在準備防衛，還是在被推向戰場？

張亞中寫道，這些真正重要的問題，在國民黨內的軍購大戰中，幾乎完全缺席。整場戲最熱烈的部分，不是戰略，而是表演；不是國防，而是權力；不是台灣安全，而是黨內的表態秀與政治選邊站的大亂鬥。有人怕自己不夠親美，影響未來赴美「面試」；有人怕自己不夠強硬，被貼上「親中」標籤；還有人盤算著，這一仗打完後，誰能取得黨內話語權，誰又能在2028年的政治牌桌上坐得更前面。

張亞中說，於是，國民黨完成了一場極具黑色幽默的歷史演出：前面批評8000億，後面自己通過7800億；前面把人罵成走狗，後面發現大家其實都在同一條牽繩上；前面喊著看緊人民荷包，後面只少了200億，突然就變成「負責任的國防」。

他說，更可悲的是，國民黨原本有機會走出另一條路。如果它真的反對民進黨的「抗中保台」軍購邏輯，那麼它本應提出另一套完整論述：台灣如何避免戰爭？如何降低敵對？如何透過兩岸關係改善安全環境？如何在國防與財政間取得平衡？結果國民黨最後選擇的，不是提出另一條路，而是換一種姿勢走同一條路。

張亞中說，於是，民進黨看了會笑，美國軍火商看了更笑。因為吵了半天，最後最大的贏家，還是美國政客與軍火利益集團。國民黨除了再一次證明自己在路線上的混亂、靈魂上的漂流，以及膝蓋上的柔軟，好像也沒有留下什麼。

張亞中諷刺，國民黨高層以後應該多喝水，喝水對頭腦比較好；少噴些口水，別再把國民黨噴得滿地狼藉。另外也一定要多補充鈣質，對膝蓋好。現在需要跪的時間可能會愈來愈長，沒有好骨本，恐怕撐不了太久。當然，如果有一天還想站起來找回靈魂，有好的骨頭，挺直脊梁，也許還來得及。

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

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