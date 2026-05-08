藍白軍購版本通過仍缺3大面向 政院：鍥而不捨建構完整自主防衛能力

行政院。（資料照）

立法院今（8日）三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，行政院發言人李慧芝表示，「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」三塊拼圖環環相扣、缺一不可，相關內容此次未能納入，行政院會鍥而不捨，也期盼朝野黨團夠再接再厲，儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，守護國家安全。

李慧芝指出，自行政院去年11月提出特別條例以來，歷經162天、近半年國防部持續與立法院朝野黨團說明溝通，終於讓包括對美軍購在內的部分重要戰力建構，得以往前推進第一步。

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但行政院原提出的1.25兆元版本，是基於台灣整體防衛需求，經長期評估所提出的完整規劃，涵蓋「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」三大面向，共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系。此次立法院通過版本規模約為7800億元，與原案仍有相當落差，尚有多項具有高度必要性與急迫性的項目未能納入，包括：無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，相關能力建構的重要性與急迫性，並未因今天通過特別條例而有所降低。

李慧芝表示，行政院原規劃除強化防衛戰力外，也希望透過國防自主及非紅供應鏈布局，結合台美合作與國防需求，擴大國內產業量能，帶動技術升級與產業發展，進一步強化台灣整體安全與戰力韌性。相關內容此次也未能納入，但強化國防自主量能的需求刻不容緩。

李慧芝指出，「精準火砲」、「遠程精準飛彈」、「防空、反彈道及裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與聯合情監偵系統」及「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等「七大防衛能力」彼此環環相扣，攸關國家安全與整體防衛韌性，不應有所缺漏。面對區域情勢與威脅持續升高，行政院會鍥而不捨，也期待朝野政黨能在既有基礎上持續凝聚共識，儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，共同守護國家安全與人民福祉。

李慧芝強調，強化自我防衛、提升不對稱作戰能力及推動國防自主，是國家長遠發展的重要方向。行政院後續仍將持續以合法合憲方式，鍥而不捨建構台灣的完整自主防衛能力，確保國家安全與國人民主自由的生活方式。

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