盧秀燕啟動「NO鼠」計畫 綠營議員批慢半拍急轉彎

台中「NO鼠」計畫針對市場周邊清消。（市府提供）

雙北均傳漢他病毒感染個案，台北還出現「安鼠之亂」，台中市長盧秀燕今宣布即日起啟動「台中NO鼠」計畫，動員9大局處全力防鼠患；多名議員則指反應慢半拍，更疑因輿論壓力政策急轉彎。

盧秀燕召開跨局處會議，宣布啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，針對食安稽查、環境清消、工地管理、農畜防護及校園衛生等領域祭出13項措施強化防疫。多名議員不以為然指出，前幾天多名議員提醒盧秀燕時，她還一再強調，台中兩年未傳漢他個案，一副不需緊張的樣子，如今才推防治計畫，反應慢半拍更疑因輿論壓力政策急轉彎，盼市府落實防制機制，更儘早解決廚餘及垃圾之亂，才能杜絕鼠患。

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台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕面對公衛危機的反應模式從非洲豬瘟到防範鼠患如出一轍，總是心態輕忽、公關先行吹噓市府作為，等輿論壓力來了才大動作回應，市政治理和危機處理完全不及格，今天宣布防鼠計畫，擺明是感受到輿論壓力才急轉彎。

周永鴻指出，台中廚餘治理幾近失能，本身就是鼠患的潛在溫床，市府更該從非洲豬瘟的教訓中記取輕忽的代價，不能每次都靠輿論壓力才動起來。

市議員陳俞融指出，過去就曾反映市場、夜市、工地與側溝環境管理鬆散，若盧市府只是短期稽查、做做樣子，等風頭過了又恢復原狀，防鼠工作終究流於形式，近期高溫炎熱、垃圾與廚餘問題增加，跨局處合作不能只是紙上作業，應建立長期巡查與管理機制。

市議員陳淑華也批，盧市府防鼠慢半拍，廚餘及垃圾去化無方、處理量能不足，加上廚餘清運出現困難，恐成老鼠繁衍隱患，籲「NO鼠」計畫應優先解決廚餘、垃圾困境，才能事半功倍。

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