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    首頁 > 政治

    藍白狂砍4700億 國防部：完全排除商購、委製造成戰力缺口

    2026/05/08 20:44 記者方瑋立／台北報導
    立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    針對立法院國民黨團及民眾黨團聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，規劃自2026至2033年，編列上限為新台幣7800億元之對美軍購案，國防部今（8日）晚間表示，完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃之完整性，極易造成戰力缺口。

    國防部今晚發布新聞稿指出，有關該通過法案所排除的重要案項及可能衝擊，包括：

    一、 原規劃委由中科院研製之「強弓中程反彈道飛彈」，為打造「台灣之盾」骨幹。遭特別預算刪除後，若無法及時籌獲，將嚴重影響防空作戰效能。

    二、 「銳鳶二型海搜戰術型無人機」、「垂直起降型無人機」、「濱海監偵型無人機」、「濱海攻擊等4類型無人機」、「小型自殺無人艇」，以及「可攜式無人機反制系統」、「機動阻絕器材」等，不但是防衛作戰關鍵戰力；且為建立國內無人產業鏈、堅實國防自主能量之基石。全數遭刪除後，將使國軍不對稱戰力建構期程大幅落後；且影響國內無人產業發展，連帶損失預期之經濟成長效益及工作機會。

    三、 國軍亟需籌獲之「AI輔助情報決策模組」及「部隊覺知套件（TAK）及臺灣戰術網路（TTN）」，有助提升作戰決策，建立共同圖像。現未納入特別條例，將延遲國軍人工智慧發展，不利構建完整擊殺鏈。

    四、 國防部考量因應平時訓耗，以及戰時遭封鎖之大量彈藥需要，原編列「軍備產能新（擴）建產線」及籌購「通用彈藥」等項，全數遭刪除將衝擊產能擴充，恐無法滿足國軍演訓及戰備任務所需。

    五、 有關台美共同研發及採購合作之裝備、系統，是我國與美國為確保區域安全之創新合作機制，有利台灣快速引進新興科技。無法列入特別預算，不利全案推動及我作戰韌性與不對稱戰力之成長。

    國防部強調，我國面對敵情威脅嚴峻，且持續升高，國軍必須立即強化可執行多層次削弱之不對稱戰力。然而年度預算之軍事投資適逢付款高峰期，已無容納新增案項空間。

    國防部表示，國軍本於捍衛國防安全之職責重任，將針對未納特別條例案項，積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，以期將衝擊降至最低，使官兵擁有更完整的戰力，守護國家安全。

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