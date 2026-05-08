傅崐萁64歲生日 網友接龍送上「4個字」

有別於立法院內的快樂慶生會，網友對於別稱「花蓮王」傅崐萁想對他說各種「4字祝福」。（記者林欣漢攝）

立法院會今天處理國防特別條例草案，也適逢國民黨團總召傅崐萁生日，有別於立法院內的快樂慶生會，網友對於別稱「花蓮王」傅崐萁想對他說各種「4字祝福」，又因藍白聯手通過7800億軍購，讓網友自發性發文「百工百業挺軍購」瘋蓋樓，力挺行政院版1.25兆軍購。

有網友製作一張簡約的左邊為傅崐萁大頭照，右邊為傅崐萁三個字，配上出生年月日，以及今年的年紀64歲，配文「可以跟他說那四個字嗎？」，吸引大批網友留言朝聖，更有網友直言「我幫你把不重要的彩色給去除掉」。

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原意該是給生日祝福，但因軍購案堂堂少了800億，惹火許多網友，因此讓祝福紛紛走調「禍國殃民」、「下地獄吧」、「遺臭萬年」、「支持1.25兆」、「千古罪人」、「惡貫滿盈」、「國仁歸丸」、「歸去來兮」、「卸世卸眾」、「賣國求榮」、「滾出台灣」、「快審預算」、「支國走狗」、「惡有惡報」。

民進黨立委舉海報表達訴求時，國民黨團總召傅崐萁做「羞羞臉」手勢回應。（記者方賓照攝）

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