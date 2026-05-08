稱軍購案表決會有圓滿結果 盧秀燕不回應「7800億三讀通過」

藍白共提7800億軍購三讀過關，盧秀燕晚間無進一步回應。（市府提供）

立法院今天三讀通過國防特別條例，通過藍白黨團提出的7800億對美軍購版本，台中市長盧秀燕昨先喊話認為應最優先通過的是「政府對政府的軍購大概8、9千億」，她上午也一度對立院表決軍購案樂觀表示「相信會有一個圓滿的結果，符合民意的看法」，對於下午立院實際通過的軍購金額，盧秀燕晚間則對此暫不作回應。

國民黨原對軍購版本意見分歧，力主「3800億+N」的黨主席鄭麗文表決前夕，昨（7日）特地南下再會盧秀燕談軍購；盧秀燕對於今天立法院表決軍購案，上午已先指出，台灣的民眾對於自己國家的安全是非常重視、且是有看法的，台灣的民眾希望與鄰為善、謀求和平，同時也要增加自己防衛的能力，相信這樣的聲音，各個政黨或國會議員應該都是接收到的。

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盧秀燕對今天立法院要進行表決還樂觀表示，「我相信會有一個圓滿的結果，符合民意的看法」，同時能達到區域安全及謀求和平。

立法院下午表決國防特別條例，最後通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。

不過，對照盧秀燕昨天喊話希望國會能優先通過「政府對政府的軍購，大概8、9千億」，商購委製的部分，可以考慮放在明年度開始的年度預算，與立法院最終通過版本略有落差，盧秀燕則對此暫不作回應。

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