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    首頁 > 政治

    醫療法協商激動落淚 邱慧洳：護理團體不接受代表權剩「1/3」

    2026/05/08 19:04 記者陳治程／台北報導
    中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（記者方賓照攝）

    中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（記者方賓照攝）

    攸關三班護病比入法的「醫療法修正草案」，立法院今天上午經朝野密切協商，今午三讀通過國民黨版本，正式將三班護病比入法；不過，傳出民眾黨立委邱慧洳協商期間一度激動落淚，她會後也解釋稱，醫護團體堅守諮詢會組成「1/2」數字，否將難形成意見，不能接受。

    立法院院會今午表決國防特別條例草案及協商一上午的「醫療法修正草案」，其中，民眾黨版第12條要求中央成立諮詢委員會、且護體團體代表不可低於總人數1/2；國民黨版則無諮委會設計；民進黨版則規定，諮詢會中除學者、專家，醫護相關團體成員不可低於「1/3」。經記名表決，立法院長韓國瑜最終宣布國民黨版三讀通過，三班護病比正式入法。

    媒體報導，上午在韓國瑜召集朝野協商醫療法期間，民眾黨立委邱慧洳因版本內容調整、自家版本恐無法通過而激動落淚，與會的護師代表陳玉鳳更當場下跪，致使國民黨版提案人蘇清泉遭批「惡劣」。不過，邱在院會表決中，除支持民眾黨版外，亦投票支持國民黨版本，引發討論。

    對此，邱慧洳會後受訪表示，1/3是我們護理人員「最不能夠接受的數字」，在一個團體中若只佔1/3，不足以在多數決表決中形成意見，至少要有1/2才接受、至少勢均力敵，既然守不住這個數字，那不如就把委員會組織拿掉，因而轉向支持國民黨版本。

    黃國昌回應，護理師全國聯合會的聲明已清楚說明，直言民進黨版的醫療法修正草案「是最爛的版本」，是醫護團體最沒有辦法接受的版本，強調若不是邱和民眾黨團的努力，「今天根本沒有機會處理三班護病比入法的問題」。對於民進黨批評他們最終支持國民黨版，他僅用「無恥透頂」四個字回應。

    力推三班護病比入「醫療法」的民眾黨立委邱慧洳（中），今午立院院會後受訪說明協商經過。（記者陳治程攝）

    力推三班護病比入「醫療法」的民眾黨立委邱慧洳（中），今午立院院會後受訪說明協商經過。（記者陳治程攝）

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