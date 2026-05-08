美國貿易法院裁定「10％全球性關稅」無效 政院：密切與美方溝通

美國國際貿易法院作出裁定，川普總統引用「1974年貿易法」加徵10%臨時關稅，不符合法律定義，判定引用該條款徵收關稅係違法。（路透資料照）

美國國際貿易法院週四（7日）作出裁定，對於美國總統川普實施的10%全球性關稅，認定這些關稅並未依據1970年代的一項貿易法獲得正當授權，對此，行政院經貿辦表示，為因應美方正進行中的301調查、維繫我國在台美ART談判，取得之相對優勢與最佳待遇，我方密切與美方溝通，全力鞏固國家及產業利益。

行政院經貿辦表示，美國國際貿易法院（CIT）於2026年5月7日裁定，川普總統引用「1974年貿易法」第122條款以「收支平衡赤字」理由加徵10%臨時關稅，不符合法律定義，判定川普總統援引該條款徵收關稅係違法。美國國際貿易法院雖判定122關稅違法，但效力僅適用於本案原告中之兩家進口商Burlap and Barrel公司及Basic Fun公司，與有自行進口行為的華盛頓州州政府。

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行政院經貿辦指出，為因應美方正進行中的301調查、維繫我國在台美ART談判取得之相對優勢與最佳待遇，我方密切與美方溝通，業於4月15日前以我政府名義，向美提交書面意見，請駐美代表處派員出席4月28日及29日「禁止進口強迫勞動貨品」公聽會，及5月5日至8日「結構性產能過剩」公聽會，並將針對公聽會涉我意見提出書面說明。後續美方將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方將派員出席。

行政院經貿辦表示，我方將持續積極因應美方301調查，確保調查結果充分反映台美談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。

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