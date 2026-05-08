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    首頁 > 政治

    軍購被藍白打6折 民進黨團曝下一步「安全不能打折」

    2026/05/08 18:35 記者陳政宇／台北報導
    民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與沈伯洋、副書記長黃捷與吳沛憶、外委會召委陳冠廷等人，今天在院會表決後召開記者會。（記者陳政宇攝）

    民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與沈伯洋、副書記長黃捷與吳沛憶、外委會召委陳冠廷等人，今天在院會表決後召開記者會。（記者陳政宇攝）

    藍白立委今（8日）在立法院會三讀通過國防特別條例，預算匡列上限新台幣7800億元，執政黨如何因應備受關注。對此，立法院民進黨團表達遺憾，並強調將繼續努力、絕對不會放棄，後續有非常多的可能性，但涉及行政院與國防部的規劃，詳細討論後將告知各界，強調「安全不能打折」。

    民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與沈伯洋、副書記長黃捷與吳沛憶、外委會召委陳冠廷等人，今天在院會表決後召開記者會。陳冠廷表示，他原希望商購及委製的部分能夠納入，尤其國民黨內仍有台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等較理智的人，很遺憾經過這麼多努力後，仍通過被削弱的版本，削弱台灣國防實力。

    沈伯洋說，他一再詢問在野黨立委，為何要拿掉台灣之盾的AI輔助系統、為何要拿掉無人載具等，但就算表決結束，藍白還是沒有回答，而他認為藍白從頭到到尾就是要癱瘓與拖延台灣的國防。

    吳沛憶痛批，藍白大砍預算後，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌跑來議場門口，聯手與藍白慶功，做了政治大秀給中國看，到底是誰指使、誰給的壓力？台灣的國防絕不能因為這次審查而葬送。

    黃捷提到，全國有7成民意支持1.25兆元版本，世界各國也期待台灣可以通過最完整的國防特別條例版本，但今天這樣的結果，不僅金額被打折、「大腦還被拿掉」、國防產業也沒有被納入。

    媒體詢及，如何因應行政院版的金額落差？范雲說，民進黨團從頭到尾都是支持行政院的8年1.25兆元版本，但三讀通過的版本，對國際而言是不利訊息，也無法讓盟友對台灣有信心，對中共嚇阻力更是不夠。因此，民進黨絕對不會放棄，將繼續努力，這有非常多的可能性，也涉及行政院與國防部的規劃，詳細討論後會再讓各界知道，「安全不能打折」。

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